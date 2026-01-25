 Нардеп від «Слуги народу» Орест Саламаха загинув у ДТП на Львівщині

Нардеп від «Слуги народу» Орест Саламаха загинув у ДТП на Львівщині

У неділю ввечері, 25 січня, у селі Сокільники поблизу Львова сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участі народного депутата України від партії «Слуга народу» Ореста Саламахи.

Про це повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич.

За попередніми даними, Орест Саламаха, перебуваючи за кермом квадроцикла, зіткнувся з маршрутним автобусом. Унаслідок аварії посадовець зазнав тяжких травм.

Орест Саламаха. Фото з його соцмережОрест Саламаха. Фото з його соцмереж

За словами Ігоря Зінкевича, постраждалого реанімували на місці події та доправили до лікарні. Однак, попри зусилля медиків, близько 20:00 Орест Саламаха помер.

Загибель нардепа підтвердив також і глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

— Трагічна подія трапилася сьогодні, в темну пору доби, на жвавій ділянці дороги біля Львова. Лікарі до останнього боролися за життя Ореста, — написав він.

Нагадаємо, раніше у Києві під час аварійно-відновлювальних робіт на одному з енергетичних об’єктів загинув 31-річний рятувальник-верхолаз Олександр Питайчук.

