Росіяни атакували Херсонщину: є загиблий, пошкоджені будинки та газопровід

Руїни в Херсоні, серпень 2025 року. Ілюстраційне фото: Суспільне Херсон/Олександр КорняковРуїни в Херсоні, серпень 2025 року. Ілюстраційне фото: Суспільне Херсон/Олександр Корняков

Вдень 25 січня та вночі 26 січня російські війська обстріляли Херсонську область. Унаслідок атак одна людина загинула.

Про це повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

За даними ОВА, минулої доби під авіаударами та артилерійськими обстрілами опинилися: Томина Балка, Борозенське, Дудчани, Суханове, Інгулець, Антонівка, Софіївка, Придніпровське, Кізомис, Білозерка, Новорайськ, Янтарне, Дніпровське, Велетенське, Розлив, Станіслав, Широка Балка, Олександрівка, Берислав, Бургунка, Зміївка, Козацьке, Львове, Микільське, Одрадокам’янка, Токарівка, Тягинка, Червоний Маяк та Херсон.

Зазначається, що російські військові били по критичній і соціальній інфраструктурі, а також по житлових кварталах населених пунктів області.

«Пошкодили багатоповерхівку та чотири приватні будинки. Також окупанти понівечили стільникову вежу, газопровід і приватний гараж», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, російсько-окупаційні війська у неділю, 25 січня, дев’ять разів обстріляли територію Куцурубської та Очаківської громад у Миколаївській області.

