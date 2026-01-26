У Миколаєві через коротке замикання спалахнув телевізор у квартирі

Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Протягом минулої доби рятувальники ліквідували п’ять пожеж у житловому секторі на території Миколаївської області.

Про це повідомили у Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

У Миколаєві через коротке замикання електромережі виникла пожежа телевізора в кімнаті двоповерхового житлового будинку. Вогонь поширився на площу пів квадратного метра.

У селищі Врадіївка Первомайського району та в селищі Березанка Миколаївського району горіли господарчі будівлі. В обох випадках площа пожежі становила по чотири квадратні метри.

У селі Куцуруб Миколаївського району сталася пожежа літньої кухні. Вогонь охопив площу десять квадратних метрів.

У селі Кам’янка Миколаївського району загорівся одноповерховий чотириквартирний житловий будинок. Площа пожежі склала сто квадратних метрів.

Крім того, за добу зафіксували одну пожежу на об’єкті на незначній площі та три пожежі сміття.

Нагадаємо, що загалом у 2025 році в Миколаївській області сталися 5 119 пожеж. Під час ліквідації рятувальники врятували 73 людини.