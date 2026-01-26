На Миколаївщині сапери знищили понад 31 тисячу вибухонебезпечних предметів

Сапери працюють на замінованому полі біля Снігурівки, березень 2024 року. Архівне фото: МикВісті

З початку повномасштабного вторгнення піротехніки ДСНС на Миколаївщині знищили понад 31 тисячу вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Миколаївській області.

За цей час сапери провели розмінування територій загальною площею 12 тисяч 226 гектарів. Роботи виконували як вручну, так і за допомогою механізованих розрахунків. До розмінування області залучили 14 тисяч 961 піротехніка.

«Миколаївщина залишається однією з найзамінованіших територій України.

З початку повномасштабного вторгнення піротехніками ДСНС вилучено та знищено 31248 одиниць вибухонебезпечних предметів», — йдеться у повідомленні.

Розмінування Миколаївщини. Інфографіка: ДСНС України у Миколаївській області

Нещодавно у Миколаївській області поліцейські вибухотехніки знайшли та знешкодили бойову частину російського безпілотника, яка не здетонувала після падіння. На місці події фахівці вибухотехнічної служби виявили частини збитого Силами оборони України російського безпілотного літального апарата з бойовою частиною, яка не вибухнула під час падіння.

Оскільки боєприпас становив реальну загрозу життю та здоров’ю людей, поліцейські ухвалили рішення знешкодити його шляхом контрольованого підриву.