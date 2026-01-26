 Військовослужбовець на Миколаївщині підозрюється у передачі даних російській розвідці

«Зливав» локації українського ППО: на Миколаївщині військовослужбовцю повідомили про підозру

Військовослужбовець на Миколаївщині підозрюється у передачі даних російській розвідці. Фото: СБУВійськовослужбовець на Миколаївщині підозрюється у передачі даних російській розвідці. Фото: СБУ

На Миколаївщині співробітники СБУ затримали військовослужбовця, якого підозрюють у передачі російській розвідці даних про розташування підрозділів протиповітряної оборони поблизу українських аеродромів.

Про це повідомили в Службі безпеки України.

За даними слідства, підозрюваним виявився 21-річний військовослужбовець одного з підрозділів ППО ЗСУ. Він нібито передавав РФ інформацію про систему ППО в районах оперативних аеродромів українських військ.

Зокрема, правоохоронці задокументували, як під час повітряної тривоги, перебуваючи на бойовому чергуванні, хлопець фіксував на камеру свого телефона монітор із секретним програмним забезпеченням.

Крім того, за матеріалами слідства, військовослужбовець передавав росіянам дані про напрямки вильоту авіації ЗСУ та бойові позиції підрозділів української ППО. Отриману розвідінформацію російська армія планувала використати для ударів по аеродромах Сил оборони України, намагаючись обійти радіолокаційні станції та мобільні вогневі групи.

Наразі співробітники СБУ затримали підозрюваного одразу після першого сеансу зв’язку з російською розвідкою. Паралельно на місцях провели комплексні заходи для убезпечення позицій українських військ. Під час обшуків у нього вилучили смартфон із доказами співпраці з РФ.

Слідчі Служби безпеки повідомили чоловіку про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: частина 3 статті 114-2 та частина 1 статті 361-2. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше правоохоронці затримали у Миколаєві інспектора СІЗО за підозрою у виправдовуванні російської агресії.

0
