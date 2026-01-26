Російська атака пошкодила будівлю Одеської обсерваторії, що під захистом ЮНЕСКО

Російська атака пошкодила будівлю Одеської обсерваторії. Фото: Одеська обсерваторія

В Одесі внаслідок чергової російської атаки зазнала пошкоджень будівля астрономічної обсерваторії в парку Шевченка, яка перебуває під посиленим захистом ЮНЕСКО.

Про це повідомили в Одеському планетарії.

В установі наголосили, що попри руйнування заклад продовжує працювати.

«Планетарій та телескоп працюють, але є багато пошкоджень: вибиті вікна й двері, інші руйнування. У нас є сховище, генератор і резерв води, тож ми будемо працювати», — йдеться у дописі.

Російська атака пошкодила будівлю Одеської обсерваторії. Фото: Одеська обсерваторія Російська атака пошкодила будівлю Одеської обсерваторії. Фото: Одеська обсерваторія

Одеська обсерваторія в парку Шевченка є однією з найстаріших в Україні — вона розпочала роботу ще у 1871 році. Будівлю звели за проєктом відомого архітектора Олександра Бернардацці, який також спроєктував будівлю Одеської філармонії. У другій половині XX століття тут зібрали третю у світі за кількістю колекцію платівок зі зображеннями зоряного неба (понад 100 тисяч штук).

Зазначимо, що 7 вересня 2023 року обсерваторію внесли до Міжнародного списку культурних цінностей, що перебувають під посиленим захистом.

Додаток:

«Посилений захист» — це механізм ЮНЕСКО, запроваджений Другим протоколом до Гаазької конвенції 1954 року про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту. Його мета — забезпечити повний і ефективний захист культурної спадщини під час воєнних дій. Культурні цінності, включені до цього списку, мають імунітет від військових нападів та не можуть бути перетворені на військові цілі.

Нагадаємо, вчора 25 січня, через обстріл села на Миколаївщині поранення отримало четверо дітей.