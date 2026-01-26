 Російська атака пошкодила будівлю Одеської обсерваторії 26 січня

  • понеділок

    26 січня, 2026

  • -1.5°
    Легкий переохолоджений дощ

    Миколаїв

  • 26 січня , 2026 понеділок

  • Миколаїв • -1.5° Легкий переохолоджений дощ

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Російська атака пошкодила будівлю Одеської обсерваторії, що під захистом ЮНЕСКО

Російська атака пошкодила будівлю Одеської обсерваторії. Фото: Одеська обсерваторіяРосійська атака пошкодила будівлю Одеської обсерваторії. Фото: Одеська обсерваторія

В Одесі внаслідок чергової російської атаки зазнала пошкоджень будівля астрономічної обсерваторії в парку Шевченка, яка перебуває під посиленим захистом ЮНЕСКО.

Про це повідомили в Одеському планетарії.

В установі наголосили, що попри руйнування заклад продовжує працювати.

«Планетарій та телескоп працюють, але є багато пошкоджень: вибиті вікна й двері, інші руйнування. У нас є сховище, генератор і резерв води, тож ми будемо працювати», — йдеться у дописі.

Російська атака пошкодила будівлю Одеської обсерваторії. Фото: Одеська обсерваторіяРосійська атака пошкодила будівлю Одеської обсерваторії. Фото: Одеська обсерваторія
Російська атака пошкодила будівлю Одеської обсерваторії. Фото: Одеська обсерваторіяРосійська атака пошкодила будівлю Одеської обсерваторії. Фото: Одеська обсерваторія

Одеська обсерваторія в парку Шевченка є однією з найстаріших в Україні — вона розпочала роботу ще у 1871 році. Будівлю звели за проєктом відомого архітектора Олександра Бернардацці, який також спроєктував будівлю Одеської філармонії. У другій половині XX століття тут зібрали третю у світі за кількістю колекцію платівок зі зображеннями зоряного неба (понад 100 тисяч штук).

Зазначимо, що 7 вересня 2023 року обсерваторію внесли до Міжнародного списку культурних цінностей, що перебувають під посиленим захистом.

Додаток:

«Посилений захист» — це механізм ЮНЕСКО, запроваджений Другим протоколом до Гаазької конвенції 1954 року про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту. Його мета — забезпечити повний і ефективний захист культурної спадщини під час воєнних дій. Культурні цінності, включені до цього списку, мають імунітет від військових нападів та не можуть бути перетворені на військові цілі.

Нагадаємо, вчора 25 січня, через обстріл села на Миколаївщині поранення отримало четверо дітей.

Останні новини про: Війна в Україні

Зеленський: угода про гарантії безпеки зі США готова на 100%, Україна очікує дати підписання
«Зливав» локації українського ППО: на Миколаївщині військовослужбовцю повідомили про підозру
«Укрзалізниця» разом із сервісами таксі запустила нічну підтримку пасажирів
Реклама
Читайте також:
новини
Ожеледиця у Миколаєві: в лікарню за добу звернулись 13 людей

Анна Гакман
новини
УКС Миколаєва: На ремонт даху гімназії №10 потрібно ₴10,3 млн — роботи вже тривають

Юлія Бойченко
новини
«Стара будівля», — у сервісному центрі МВС у Миколаєві пояснили, чому не можна облаштувати безбар'єрний простір

Анна Гакман
новини
UNDP демонтує зруйновану частину будинку на Крилова у Миколаєві

Юлія Бойченко
новини
Інклюзивна автошкола у Миколаєві: за рік навчання пройшла 31 людина

Анна Гакман
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

«Укрзалізниця» разом із сервісами таксі запустила нічну підтримку пасажирів
«Зливав» локації українського ППО: на Миколаївщині військовослужбовцю повідомили про підозру
Зеленський: угода про гарантії безпеки зі США готова на 100%, Україна очікує дати підписання

БЛАГОУСТРІЙ

Південноукраїнськ отримав офіційний бренд міста

ІНКЛЮЗИВНІСТЬ

У сервісному центрі МВС у Миколаєві пояснили, чому не можна облаштувати безбар'єрний простір

5 годин тому

Без світла до 18 годин: якими будуть графіки відключень  на Миколаївщині у понеділок, 26 січня

СУСПІЛЬСТВО

Ірина Олехнович

Головне сьогодні