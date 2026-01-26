 На Одещині виховательку центру реабілітації підозрюють у катуванні 6-річного хлопчика

Клуб

Відмовився одягатися: на Одещині розслідують катування 6-річного хлопчика у центрі реабілітації

На Одещині розслідують катування 6-річного хлопчика у центрі реабілітації дітей. Ілюстративне фото: lumsa.itНа Одещині розслідують катування 6-річного хлопчика у центрі реабілітації дітей. Ілюстративне фото: lumsa.it

В Одеській області правоохоронці розслідують випадок жорстокого поводження з 6-річним хлопчиком у комунальному центрі реабілітації дітей. У катуванні дитини підозрюють 48-річну виховательку закладу. Їй загрожує до шести років тюрми.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора, а також у пресслужбах поліції Одещини та обласної прокуратури.

За даними слідства, інцидент стався у грудні минулого року в одному з центрів, що надає допомогу дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах. Як з’ясували слідчі, хлопчик відмовився тепліше одягатися у холодному приміщенні. У відповідь працівниця закладу силоміць стягнула його з дивану, вдарила по голові, кричала та трясла дитину.

Після виявлення факту насильства жінку відсторонили від роботи. Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Згодом вона звільнилася з посади за власним бажанням.

Виховательці повідомили про підозру за частиною 1 статті 127 Кримінального кодексу України («Катування»). Санкція статті передбачає до шести років тюрми. У межах кримінального провадження призначено низку судових експертиз, зокрема медичну. Досудове розслідування триває.

Читайте також матеріал «МикВісті»: «Що змінилося за 3 тижні після скандалу у Будинку дитини в Миколаєві: дітей вивезли, обласні депутати проігнорували проблему».

