 У Києві матері повідомили підозру у катуванні свого 9-річного сина 27 січня

  • вівторок

    27 січня, 2026

  • -1.5°
    Легкий переохолоджений дощ

    Миколаїв

  • 27 січня , 2026 вівторок

  • Миколаїв • -1.5° Легкий переохолоджений дощ

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Знущалася, роздягала та різала ножем: у Києві матері повідомили підозру у катуванні свого 9-річного сина

У Києві матері повідомили підозру у катуванні свого 9-річного сина. Фото: Київська міська прокуратураУ Києві матері повідомили підозру у катуванні свого 9-річного сина. Фото: Київська міська прокуратура

У Києві 36-річній мешканці повідомили про підозру у систематичному знущанні з власного 9-річного сина.

Про це розповіли у Київській міській прокуратурі.

За даними слідства, протягом 2024–2025 років жінка неодноразово жорстоко поводилася з дитиною: закривала його на ніч у туалеті квартири, іноді без одягу, зв’язувала зарядним шнуром від телефону, била та ображала, бажаючи їй смерті.

Реклама

— Використовуючи страх дитини та почуття голоду, мати примусила хлопчика з’їсти зачерствілий шматок хліба, відвівши йому на це одну хвилину часу. Хлопчик не встиг з’їсти хліб за цей час, тож матір кухонним ножем зробила порізи на голові дитини, — повідомлять правоохоронці.

Зазначається, що одного разу аби покарати хлопчика, жінка вставила його руку у двері, після чого зачинила їх. Травмовану руку побачили у школі й повідомили у відповідні служби, після чого дитину вилучили з родини. Наразі хлопчик перебуває в дитячому будинку сімейного типу.

Дії підозрюваної кваліфікували за частиною 1 статті 127(катування) та статті 126-1 (систематичне психологічне насильство) Кримінального кодексу України. Жінці загрожує до шести років позбавлення волі.

У коментарі для «УП. Життя» в столичній прокуратурі повідомили, що підозрювана живе зі співмешканцем, який заявив, що «нічого не бачив і не знає» про інциденти насилля. Біологічного батька хлопчика правоохоронцям знайти не вдалося: є лише усні свідчення, що він нібито служив і зник безвісти, однак офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Нагадаємо, раніше в Одеській області правоохоронці почали розслідування щодо випадку жорстокого поводження з 6-річним хлопчиком у комунальному центрі реабілітації дітей.

Останні новини про: Діти

Знайдене у сміттєвому контейнері в Миколаєві немовля перебуває у стабільному стані, — облздоровʼя
За тиждень на Миколаївщині народилися 74 дитини
«Мир» та «six-seven»: Оксфордський словник назвав дитяче слово 2025 року та найпопулярніший сленг
Реклама
Читайте також:
новини
У Миколаєві розглядають можливість облаштування інклюзивного пляжу

Альона Коханчук
новини
Голова Заводського суду не погоджується з висновками НАЗК щодо його декларації

Аліса Мелік-Адамян
новини
У Миколаєві відкрили офіс Програми розвитку ООН для реалізації проєктів у регіоні

Даріна Мельничук
новини
«Замовні гучні заголовки про обшуки», — начальниця спорту Миколаєва звинуватила медіа у поширенні чуток, але підтвердила, що у правоохоронців є до неї питання

Світлана Іванченко
новини
Знайдене у сміттєвому контейнері в Миколаєві немовля перебуває у стабільному стані, — облздоровʼя

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Діти

«Мир» та «six-seven»: Оксфордський словник назвав дитяче слово 2025 року та найпопулярніший сленг
За тиждень на Миколаївщині народилися 74 дитини
Знайдене у сміттєвому контейнері в Миколаєві немовля перебуває у стабільному стані, — облздоровʼя

Вночі росіяни атакували енергетику Миколаївщини: пошкоджені будинки, є поранена

До 18 годин без світла: якими будуть графіки відключень на Миколаївщині 27 січня

Обмеження руху на дорогах Миколаївщини скасували

Нічна атака по Одесі: зруйновано будинок, десятки постраждалих, під завалами шукають людей