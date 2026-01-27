Знущалася, роздягала та різала ножем: у Києві матері повідомили підозру у катуванні свого 9-річного сина

У Києві матері повідомили підозру у катуванні свого 9-річного сина. Фото: Київська міська прокуратура

У Києві 36-річній мешканці повідомили про підозру у систематичному знущанні з власного 9-річного сина.

Про це розповіли у Київській міській прокуратурі.

За даними слідства, протягом 2024–2025 років жінка неодноразово жорстоко поводилася з дитиною: закривала його на ніч у туалеті квартири, іноді без одягу, зв’язувала зарядним шнуром від телефону, била та ображала, бажаючи їй смерті.

— Використовуючи страх дитини та почуття голоду, мати примусила хлопчика з’їсти зачерствілий шматок хліба, відвівши йому на це одну хвилину часу. Хлопчик не встиг з’їсти хліб за цей час, тож матір кухонним ножем зробила порізи на голові дитини, — повідомлять правоохоронці.

Зазначається, що одного разу аби покарати хлопчика, жінка вставила його руку у двері, після чого зачинила їх. Травмовану руку побачили у школі й повідомили у відповідні служби, після чого дитину вилучили з родини. Наразі хлопчик перебуває в дитячому будинку сімейного типу.

Дії підозрюваної кваліфікували за частиною 1 статті 127(катування) та статті 126-1 (систематичне психологічне насильство) Кримінального кодексу України. Жінці загрожує до шести років позбавлення волі.

У коментарі для «УП. Життя» в столичній прокуратурі повідомили, що підозрювана живе зі співмешканцем, який заявив, що «нічого не бачив і не знає» про інциденти насилля. Біологічного батька хлопчика правоохоронцям знайти не вдалося: є лише усні свідчення, що він нібито служив і зник безвісти, однак офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Нагадаємо, раніше в Одеській області правоохоронці почали розслідування щодо випадку жорстокого поводження з 6-річним хлопчиком у комунальному центрі реабілітації дітей.