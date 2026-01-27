Побив пенсіонерку та відібрав телефон: на Миколаївщині чоловіку повідомили про підозру

На Миколаївщині чоловіку повідомили про підозру у нападі та пограбуванні пенсіонерки. Фото: поліція Миколаївщини

У місті Новий Буг Миколаївської області правоохоронці затримали 36-річного місцевого жителя, якого підозрюють у розбійному нападі на 86-річну жінку та викраденні в неї грошей і мобільного телефону.

Як повідомили в ГУ Нацполіції Миколаївської області, подія сталася ввечері 24 січня. За даними слідства, чоловік скористався тим, що вхідні двері до будинку були відчинені та проник до оселі потерпілої. Він почав бити, душити та вимагати у неї гроші, після чого відібрав 621 гривню з мобільним телефоном і втік.

Згодом жінка змогла вийти на подвір’я та звернутися по допомогу до сина, який мешкає неподалік. Медики надали їй необхідну допомогу, нині її стан оцінюють як задовільний.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

У ході розшуків поліцейські встановили ймовірного нападника. Ним виявився 36-річний місцевий житель, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини.

За словами правоохоронців, під час огляду за місцем його проживання в підозрюваного вилучили мобільний телефон потерпілої, частину викрадених коштів, а також близько 200 грамів канабісу.

Слідчі за процесуального керівництва Новобузького відділу Баштанської окружної прокуратури повідомили затриманому про підозру за частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України — розбій, вчинений в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Окремо відкрито кримінальне провадження за фактом незаконного зберігання наркотичних речовин за частиною 1 статті 309 Кримінального кодексу України. Після отримання результатів експертизи буде вирішено питання щодо додаткової підозри.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у Миколаєві 60-річного чоловіка підозрюють у пошкодженні 40 шин на 19 припаркованих автомобілях у мікрорайоні Намив. За це йому загрожує до 5 років ув’язнення.