До 5 років за 40 проколотих шин: у Миколаєві чоловіку повідомили підозру у хуліганстві

У Миколаєві 60-річного чоловіка можуть ув'язнити до 5 років за проколоті шини. Фото: поліція Миколаївської області

У Миколаєві 60-річного чоловіка підозрюють у пошкодженні 40 шин на 19 припаркованих автомобілях у мікрорайоні Намив. За це йому загрожує до 5 років ув’язнення.

Як повідомили в Нацполіції Миколаївської області, 8 січня на спецлінію масово надійшли скарги від жителів вулиць Озерна та Лазурна про те, що невідома особа проколола колеса автівок, припаркованих у дворах багатоповерхівок.

Згодом правоохоронцям вдалося знайти ймовірного хулігана. Ним виявився місцевий 60-річний мешканець. За даними слідства, близько 5-ї години ранку чоловік вийшов з дому та ножем порізав шини на 19 автомобілях. Ніж, яким імовірно було скоєно правопорушення, правоохоронці вилучили у підозрюваного як речовий доказ.

Наразі чоловіку повідомили про підозру у вчиненні хуліганських дій за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’яти років обмеження волі.

Досудове розслідування триває.

