 Миколаїв: 60-річного чоловіка можуть ув'язнити до 5 років за проколоті шини

  • пʼятниця

    23 січня, 2026

  • -4.3°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 23 січня , 2026 пʼятниця

  • Миколаїв • -4.3° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

До 5 років за 40 проколотих шин: у Миколаєві чоловіку повідомили підозру у хуліганстві

У Миколаєві 60-річного чоловіка можуть ув'язнити до 5 років за проколоті шини. Фото: поліція Миколаївської областіУ Миколаєві 60-річного чоловіка можуть ув'язнити до 5 років за проколоті шини. Фото: поліція Миколаївської області

У Миколаєві 60-річного чоловіка підозрюють у пошкодженні 40 шин на 19 припаркованих автомобілях у мікрорайоні Намив. За це йому загрожує до 5 років ув’язнення.

Як повідомили в Нацполіції Миколаївської області, 8 січня на спецлінію масово надійшли скарги від жителів вулиць Озерна та Лазурна про те, що невідома особа проколола колеса автівок, припаркованих у дворах багатоповерхівок.

Згодом правоохоронцям вдалося знайти ймовірного хулігана. Ним виявився місцевий 60-річний мешканець. За даними слідства, близько 5-ї години ранку чоловік вийшов з дому та ножем порізав шини на 19 автомобілях. Ніж, яким імовірно було скоєно правопорушення, правоохоронці вилучили у підозрюваного як речовий доказ.

У Миколаєві 60-річного чоловіка можуть ув'язнити до 5 років за проколоті шини. Фото: поліція Миколаївської областіУ Миколаєві 60-річного чоловіка можуть ув'язнити до 5 років за проколоті шини. Фото: поліція Миколаївської області
У Миколаєві 60-річного чоловіка можуть ув'язнити до 5 років за проколоті шини. Фото: поліція Миколаївської областіУ Миколаєві 60-річного чоловіка можуть ув'язнити до 5 років за проколоті шини. Фото: поліція Миколаївської області
У Миколаєві 60-річного чоловіка можуть ув'язнити до 5 років за проколоті шини. Фото: поліція Миколаївської областіУ Миколаєві 60-річного чоловіка можуть ув'язнити до 5 років за проколоті шини. Фото: поліція Миколаївської області

Наразі чоловіку повідомили про підозру у вчиненні хуліганських дій за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’яти років обмеження волі.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що лікаря-стоматолога у Миколаєві судитимуть через смерть пацієнта.

Останні новини про: Миколаїв

У Миколаєві тролейбуси курсуватимуть до 20:00 через відключення світла
До Дня Соборності Зеленський відзначив державними нагородами представників Миколаївщини
Якими будуть вимкнення електрики 24 січня: оприлюднили попередні графіки
Реклама
Читайте також:
новини
Керівника миколаївського КП арештували у «справі світлофорів», він вважає слідство надуманим

Аліса Мелік-Адамян
новини
В УКСі Миколаєва заявили, що не можна оцінювати їхню роботу низьким відсотком виконання бюджету

Катерина Середа
новини
В ДЖКГ розраховують у 2027 році почати відновлення багатоповерхівок, на проєкти яких зараз витрачають ₴150 млн Світового банку

Юлія Бойченко
новини
У Миколаєві демонтують зруйновану частину готелю «Миколаїв», — ДЖКГ

Юлія Бойченко
новини
Стабілізаційні роботи в ліцеї Аркаса планують завершити вже навесні

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Миколаїв

Якими будуть вимкнення електрики 24 січня: оприлюднили попередні графіки
До Дня Соборності Зеленський відзначив державними нагородами представників Миколаївщини
У Миколаєві тролейбуси курсуватимуть до 20:00 через відключення світла

Керівника КСМЕП Миколаєва арештували за підозрою у корупції на закупівлі світлофорів

В УКСі Миколаєва заявили, що не можна оцінювати їхню роботу низьким відсотком виконання бюджету

4 години тому

Культурний тиждень у Миколаєві: театри, концерти та кінопокази

Марія Хаміцевич

Головне сьогодні