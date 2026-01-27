Четверо поліцейських загинули на Черкащині під час затримання підозрюваного у вбивстві

Під час затримання чоловіка, якого підозрювали у вбивстві, загинули четверо поліцейських.

Про це повідомив голова Національної поліції України Іван Вигівський.

За його інформацією, під час проведення спецоперації підозрюваний почав стріляти по правоохоронцях. У результаті його ліквідували бійці спецпідрозділу поліції.

Іван Вигівський наголосив, що загиблі поліцейські до останнього виконували свій обов’язок і загинули, захищаючи мирних людей.

«Не описати словами біль цієї втрати… Четверо поліціянтів віддали свої життя, аби вбивця більше ніколи не зміг посягнути на життя мирних людей. Це страшна ціна, яку заплатили ті, хто до останнього залишався у строю», — зазначив він.

Серед загиблих — співробітники поліції особливого призначення та поліцейський офіцер громади з Черкаської області. Усі вони мали бойовий досвід і служили в підрозділах, які залучають до найскладніших завдань.

Фото: Нацполіція

Загинули:

майор поліції Сергій Сафронов, командир взводу швидкого реагування;

майор поліції Олександр Флорінський, заступник командира роти поліції особливого призначення;

старший лейтенант поліції Денис Половинка, інспектор взводу швидкого реагування;

майор поліції Володимир Бойко, поліцейський офіцер громади Черкаського району.

Також під час затримання поранення отримав ще один правоохоронець — старший лейтенант поліції Олександр Шпак. Йому надають необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, раніше на Миколаївщині загинув поліцейський, який прибув на виклик про сімейну сварку. Тікаючи від правоохоронців, чоловік дістав гранату та кинув у них.