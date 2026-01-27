В Одесі посадовців підозрюють у переплаті ₴18 млн під час закупівлі ліжок для військових

Посадовці, яких підозрюють у переплаті коштів. Фото: ДБР

В Одесі правоохоронці затримали двох керівників квартирно-експлуатаційного управління за підозрою у зловживаннях під час закупівлі ліжок для військовослужбовців.

Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

За даними слідства, з 2023 року посадовці Одеського квартирно-експлуатаційного управління закуповували майно для потреб армії за значно завищеними цінами. Унаслідок цього держава переплатила майже 18 мільйонів гривень бюджетних коштів.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

Слідчі встановили, що керівники управління неналежно виконували службові обов’язки та не перевірили ціни під час закупівлі ліжок для військових. У результаті державі завдали збитків, а кошти, які мали бути спрямовані на реальні потреби військовослужбовців, «викинули на повітря».

Обом посадовцям повідомили про підозру за частиною 4 статті 425 Кримінального кодексу України «Недбале ставлення військової службової особи до служби, що заподіяло істотну шкоду, вчинене в умовах воєнного стану». Йдеться про два окремі епізоди, які охоплюють різні періоди керівництва установою.

Один із підозрюваних очолював квартирно-експлуатаційне управління з листопада 2022 року по серпень 2023 року, інший — з серпня 2023 року по грудень 2024 року.

У січні 2026 року обох посадовців затримали в порядку статті 615 Кримінального процесуального кодексу України.

Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави: для одного з підозрюваних — 17 мільйонів 638 тисяч 400 гривень, для іншого — 998 тисяч 400 гривень.

Нагадаємо, працівники Державного бюро розслідувань повідомили про викриття схеми незаконного зняття чоловіків з військового обліку в одному з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Миколаївської області.