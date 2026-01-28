 Пожежі у Миколаївській області 27 січня

На Миколаївщині за день сталися п’ять пожеж: загинув чоловік

Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Протягом 27 січня на Миколаївщині сталися п’ять пожеж. Унаслідок загорянь одна людина загинула, ще одна — травмувалась.

Про це повідомили у Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

У Вознесенську під час пожежі в кімнаті приватного будинку вогнеборці знайшли тіло 90-річного власника оселі. У будинку згоріли речі та побутова техніка на площі 12 квадратних метрів.

У селі Троїцько-Сафонове Баштанського району загорілася літня кухня. Під час пожежі 88-річний чоловік отримав термічні опіки обличчя. Його госпіталізували до медичного закладу. Площа пожежі становила 30 квадратних метрів.

Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС
Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Також рятувальники двічі гасили пожежі перекриттів житлових будинків. Одна з них сталася у Новому Бузі на площі 30 квадратних метрів, інша — у селі Прибузьке Миколаївського району на площі 6 квадратних метрів.

У Новій Одесі ліквідували пожежу підсобного приміщення на території магазину. Вогонь охопив 5 квадратних метрів. Причини всіх пожеж наразі з’ясовують.

Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС
Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Нагадаємо, що загалом у 2025 році в Миколаївській області сталися 5 119 пожеж. Під час ліквідації рятувальники врятували 73 людини.

