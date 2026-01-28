 Порт Південний атакували вночі 28 січня

Росія вночі атакувала одеський порт Південний: є пошкодження

Росія вночі атакувала одеський порт Південний. Фото: Адміністрація морських портів УкраїниРосія вночі атакувала одеський порт Південний. Фото: Адміністрація морських портів України

Вночі 28 січня російські війська здійснили чергову атаку на порт Південний, що на Одещині.

Про це повідомили в державному підприємстві «Адміністрація морських портів України».

Внаслідок удару зафіксували пошкодження об’єктів виробничої та залізничної інфраструктури, а також виникла пожежа. В АМПУ зазначили, що «загоряння оперативно ліквідовують сили підприємства».

За попередньою інформацією, постраждалих немає. Порт Південний продовжує роботу у штатному режимі.

Росія вночі атакувала одеський порт Південний. Фото: Адміністрація морських портів УкраїниРосія вночі атакувала одеський порт Південний. Фото: Адміністрація морських портів України
Росія вночі атакувала одеський порт Південний. Фото: Адміністрація морських портів УкраїниРосія вночі атакувала одеський порт Південний. Фото: Адміністрація морських портів України

Нагадаємо, другу ніч поспіль Одещина перебуває під ударами. Унаслідок атаки, вночі 28 січня, пошкоджені житлові будинки, релігійні споруди та припортова інфраструктура, травмовано трьох людей.

