Росія вночі атакувала одеський порт Південний: є пошкодження
15:11, 28 січня, 2026
Вночі 28 січня російські війська здійснили чергову атаку на порт Південний, що на Одещині.
Про це повідомили в державному підприємстві «Адміністрація морських портів України».
Внаслідок удару зафіксували пошкодження об’єктів виробничої та залізничної інфраструктури, а також виникла пожежа. В АМПУ зазначили, що «загоряння оперативно ліквідовують сили підприємства».
За попередньою інформацією, постраждалих немає. Порт Південний продовжує роботу у штатному режимі.
Нагадаємо, другу ніч поспіль Одещина перебуває під ударами. Унаслідок атаки, вночі 28 січня, пошкоджені житлові будинки, релігійні споруди та припортова інфраструктура, травмовано трьох людей.
