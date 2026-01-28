Трагедія у Миколаєві: чоловік кілька тижнів жив із тілом убитої ним дружини, а потім вчинив самогубство

Рушниця. Фото з відкритих джерел.

У Миколаєві чоловік убив свою дружину, через ревнощі, кілька тижнів прожив з її трупом в одній квартирі, а потім покінчив життя самогубством.

Про це миколаївець написав у своїй передсмертній записці, повідомили у поліції Миколаївщини.

За даними правоохоронців, подія сталася ввечері 27 січня в одному з мікрорайонів міста. До поліції звернувся місцевий мешканець, який повідомив про ймовірне самогубство свого знайомого.

Під час перевірки квартири поліцейські виявили тіла подружжя. На дивані знаходився 39-річний чоловік з вогнепальним пораненням голови та мисливською рушницею у руках. Під ковдрою поруч лежала 40-річна жінка.

В ході огляду місця події поліціянти знайшли передсмертну записку, у якій чоловік зізнався, що вбив дружину кілька тижнів тому через ревнощі та жив із тілом у квартирі, а згодом не витримав і вирішив покінчити з життям.

Судово-медичний експерт під час первинного огляду не виявив у жінки видимих ознак насильницької смерті. Тіло направили на судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті.

За фактами трагедії слідчі поліції відкрили кримінальні провадження за частиною 1 статті 115 «Умисне вбивство» та «Самогубство» Кримінального кодексу України . Наразі тривають слідчі дії, правоохоронці встановлюють усі обставини події.

