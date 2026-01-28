У Миколаєві затримали чоловіка, якого підозрюють у фейковому повідомленні про вибух у київському метро

Фейкове повідомлення про вибух у київському метро: поліція затримала миколаївця. Фото: Юрій Свиридюк, Суспільне

У Миколаєві затримали чоловіка, якого підозрюють у неправдивому повідомленні про підготовку вибуху на станції київського метрополітену.

Як повідомили у Нацполіції Миколаївської області, 26 січня чоловік зателефонував на спецлінію 112 і заявив, що нібито має вибухівку та планує підірвати одну зі станцій метро у Києві.

Правоохоронці встановили, що дзвінок зробив 45-річний житель Миколаєва, який на момент розмови перебував у себе вдома. Під час обшуку в його оселі вибухонебезпечних предметів не знайшли. Пояснень своїм діям чоловік не надав.

Слідчі затримали його та повідомили про підозру за статтею Кримінального кодексу України щодо завідомо неправдивого повідомлення про підготовку вибуху. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Наразі триває досудове розслідування. Найближчим часом суд обиратиме йому запобіжний захід.

Нагадаємо, раніше у Південноукраїнську 11-річний учень під час перерви подзвонив на 102 і повідомив про нібито замінування. Як з’ясувалося, виклик був жартом — ніякої небезпеки не було. На батьків склали адмінпротокол за неналежне виховання дитини.