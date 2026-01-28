 Фейкове повідомлення про вибух у метро: поліція затримала миколаївця

  • середа

    28 січня, 2026

  • 3.9°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 28 січня , 2026 середа

  • Миколаїв • 3.9° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Миколаєві затримали чоловіка, якого підозрюють у фейковому повідомленні про вибух у київському метро

Фейкове повідомлення про вибух у київському метро: поліція затримала миколаївця. Фото: Юрій Свиридюк, СуспільнеФейкове повідомлення про вибух у київському метро: поліція затримала миколаївця. Фото: Юрій Свиридюк, Суспільне

У Миколаєві затримали чоловіка, якого підозрюють у неправдивому повідомленні про підготовку вибуху на станції київського метрополітену.

Як повідомили у Нацполіції Миколаївської області, 26 січня чоловік зателефонував на спецлінію 112 і заявив, що нібито має вибухівку та планує підірвати одну зі станцій метро у Києві.

Правоохоронці встановили, що дзвінок зробив 45-річний житель Миколаєва, який на момент розмови перебував у себе вдома. Під час обшуку в його оселі вибухонебезпечних предметів не знайшли. Пояснень своїм діям чоловік не надав.

Слідчі затримали його та повідомили про підозру за статтею Кримінального кодексу України щодо завідомо неправдивого повідомлення про підготовку вибуху. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Наразі триває досудове розслідування. Найближчим часом суд обиратиме йому запобіжний захід.

Нагадаємо, раніше у Південноукраїнську 11-річний учень під час перерви подзвонив на 102 і повідомив про нібито замінування. Як з’ясувалося, виклик був жартом — ніякої небезпеки не було. На батьків склали адмінпротокол за неналежне виховання дитини.

Останні новини про: Миколаїв

У Миколаєві триває реконструкція укриття ліцею №3: на роботи вже витратили ₴27 млн
У Миколаєві закрили нелегальну АЗС: власника оштрафували на ₴440 тисяч
Через ожеледицю на дороги Миколаєва висипали 126,5 тонни реагентів за добу
Реклама
Читайте також:
новини
У Миколаєві частина шкіл перейшла на дистанційне навчання через негоду

Анна Гакман
новини
Виконком Миколаєва затвердив зміни до тролейбусних маршрутів №10 та №11

Альона Коханчук
новини
У Південноукраїнську громадськість вирішила знести пам’ятник радянському фізику Курчатову

Альона Коханчук
новини
Громадам Миколаївщини планують передати 105 тисяч літрів дизпального для шкіл і лікарень

Аліса Мелік-Адамян
новини
Понад 7,5 тисячі звернень до колцентру за рік: на що миколаївці найчастіше скаржилися

Анна Гакман
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Миколаїв

Через ожеледицю на дороги Миколаєва висипали 126,5 тонни реагентів за добу
У Миколаєві закрили нелегальну АЗС: власника оштрафували на ₴440 тисяч
У Миколаєві триває реконструкція укриття ліцею №3: на роботи вже витратили ₴27 млн

Світла не буде 18 годин: графіки відключення на Миколаївщині 28 січня

Виконком Миколаєва затвердив зміни до тролейбусних маршрутів №10 та №11

Громадам Миколаївщини планують передати 105 тисяч літрів дизпального для шкіл і лікарень

2 години тому

Понад 7,5 тисячі звернень до колцентру за рік: на що миколаївці найчастіше скаржилися

Головне сьогодні