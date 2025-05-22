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У Південноукраїнську 11-річний хлопчик «замінував» школу: батьків оштрафують

Вибухотехнічна служба. Ілюстративне фото: Борис КорпусенкоВибухотехнічна служба. Ілюстративне фото: Борис Корпусенко

У Південноукраїнську 11-річний учень під час перерви подзвонив на 102 і повідомив про нібито замінування. Як з’ясувалося, виклик був жартом — ніякої небезпеки не було.

Це сталося вчора, 21 травня, о 10:30, повідомили у Нацполіції Миколаївської області.

Поліцейські швидко встановили, що хлопець подзвонив із території місцевого навчального закладу.

За словами правоохоронців, за цей вчинок відповідатимуть його батьки — на них склали адмінпротокол за неналежне виховання дитини. Справу передадуть до суду.

Нагадаємо, раніше у Миколаєві розробили алгоритм для керівників комунальних підприємств, шкіл, лікарень та інших установ на випадок повідомлення про замінування. Це сталося на тлі щоденних повідомлень про замінування шкіл і дитсадків Миколаєва.

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