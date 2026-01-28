На Баштанщині вибухотехніки знищили осколкові боєприпаси до крилатої ракети. Фото: поліція Миколаївщині

Поблизу одного з сіл Вільнозапорізької громади на Баштанщині місцеві жителі виявили небезпечні вибухові предмети.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Миколаївській області.

На місце події прибули вибухотехніки й ідентифікували знайдені предмети як суббоєприпаси осколкової дії до крилатої ракети. Вони становлять надзвичайну небезпеку та не можуть бути транспортовані, а тому були знищені на місці шляхом контрольованого підриву.

Правоохоронці вкотре закликають громадян бути обережними: у разі виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів категорично заборонено наближатися до них, торкатися чи намагатися перенести. Про такі знахідки слід негайно повідомляти за номерами 101 або 102.

Нагадаємо, раніше у Миколаєві затримали чоловіка, якого підозрюють у поширенні фейкового повідомлення про вибух у київському метро.