На трасі в Миколаївській області зіткнулися Mitsubishi та ВАЗ: двоє загиблих, одна людина поранена

На автодорозі «Одеса — Мелітополь — Новоазовськ» у Миколаївській області зіткнулися два автомобілі — Mitsubishi Raider та ВАЗ-2115.

Про це повідомили в поліції Миколаївської області. Унаслідок аварії загинули 27-річний водій легкового авто та його 69-річна пасажирка. Тіла загиблих довелося деблокувати співробітникам ДСНС.

Водій позашляховика ж від госпіталізації відмовився, однак його 34-річну пасажирку з тілесними ушкодженнями доставили до лікарні. Його затримали та повідомили про підозру за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель людей. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на строк до трьох років.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Поліцейські встановлюють усі обставини аварії, досудове розслідування триває.

