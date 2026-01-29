 Зіткнення авто в Миколаївській області 29 січня: двоє загиблих, одна поранена

На трасі в Миколаївській області зіткнулися Mitsubishi та ВАЗ: двоє загиблих, одна людина поранена

На трасі в Миколаївській області зіткнулися Mitsubishi та ВАЗ. Фото: поліція Миколаївщини

На автодорозі «Одеса — Мелітополь — Новоазовськ» у Миколаївській області зіткнулися два автомобілі — Mitsubishi Raider та ВАЗ-2115.

Про це повідомили в поліції Миколаївської області. Унаслідок аварії загинули 27-річний водій легкового авто та його 69-річна пасажирка. Тіла загиблих довелося деблокувати співробітникам ДСНС.

На трасі в Миколаївській області зіткнулися Mitsubishi та ВАЗ. Фото: поліція МиколаївщиниНа трасі в Миколаївській області зіткнулися Mitsubishi та ВАЗ. Фото: поліція Миколаївщини
На трасі в Миколаївській області зіткнулися Mitsubishi та ВАЗ. Фото: поліція МиколаївщиниНа трасі в Миколаївській області зіткнулися Mitsubishi та ВАЗ. Фото: поліція Миколаївщини

Водій позашляховика ж від госпіталізації відмовився, однак його 34-річну пасажирку з тілесними ушкодженнями доставили до лікарні. Його затримали та повідомили про підозру за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель людей. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на строк до трьох років.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Поліцейські встановлюють усі обставини аварії, досудове розслідування триває.

Нагадаємо, раніше правоохоронці затримали міського голову Вознесенська, який став учасником смертельної ДТП у Кіровоградській області.

