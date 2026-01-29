 Смертельна ДТП на Миколаївщині 29 січня: водій загинув, двоє постраждалих

Ще одна ДТП за день: на Миколаївщині в аварії загинув водій, травмовано двоє людей

Смертельна ДТП на Миколаївщині 29 січня. Фото: поліція Миколаївщини

У четвер, 29 січня, на одній із автодоріг Миколаївської області поблизу Первомайського району сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода.

Як повідомили в поліції Миколаївщини, зіткнулися автомобілі Audi 80 та Toyota Corolla. За кермом Audi перебував 77-річний чоловік, Toyota керував 59-річний водій.

Унаслідок аварії власник Audi загинув на місці події. Його 75-річну пасажирку, а також водія Toyota з тяжкими травмами госпіталізували до лікарні. Пасажир Toyota тілесних ушкоджень не зазнав і від проходження медичного огляду відмовився.

Смертельна ДТП на Миколаївщині 29 січня. Фото: поліція МиколаївщиниСмертельна ДТП на Миколаївщині 29 січня. Фото: поліція Миколаївщини
Смертельна ДТП на Миколаївщині 29 січня. Фото: поліція МиколаївщиниСмертельна ДТП на Миколаївщині 29 січня. Фото: поліція Миколаївщини
Смертельна ДТП на Миколаївщині 29 січня. Фото: поліція МиколаївщиниСмертельна ДТП на Миколаївщині 29 січня. Фото: поліція Миколаївщини

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини та причини ДТП. За фактом аварії відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо раніше, цього ж дня на автодорозі «Одеса — Мелітополь — Новоазовськ» у Миколаївській області зіткнулися два автомобілі — Mitsubishi Raider та ВАЗ-2115.

