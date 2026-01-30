Двадцять дві атаки дронами по Миколаївщині за добу: пошкоджені школа і лінія електропередач
7:45, 30 січня, 2026
Учора, 29 січня, російські війська 20 разів атакували FPV-дронами та двічі ударними дронами «Молнія» Очаківську та Куцурубську громади Миколаївської області.
Про це повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація.
Внаслідок одного з обстрілів у селі Дмитрівка пошкоджено вікна та двері непрацюючого закладу освіти.
Під час іншої атаки у селі Дніпровське було пошкоджено лінію електропередач. Частина споживачів залишилася без електроенергії, однак станом на зараз усіх заживили. Постраждалих немає.
Нагадаємо, що за добу до цього росіяни 11 разів FPV-дронами атакували Очаківську та Куцурубську громади Миколаївської області. Також було пошкоджено будинок і гараж.
