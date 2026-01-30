 Обстріл Миколаївської області 29 січня

Двадцять дві атаки дронами по Миколаївщині за добу: пошкоджені школа і лінія електропередач

Наслідки обстрілу Миколаївщини. Архівне фото МикВісті, для ілюстраціїНаслідки обстрілу Миколаївщини. Архівне фото МикВісті, для ілюстрації

Учора, 29 січня, російські війська 20 разів атакували FPV-дронами та двічі ударними дронами «Молнія» Очаківську та Куцурубську громади Миколаївської області.

Про це повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація.

Внаслідок одного з обстрілів у селі Дмитрівка пошкоджено вікна та двері непрацюючого закладу освіти.

Під час іншої атаки у селі Дніпровське було пошкоджено лінію електропередач. Частина споживачів залишилася без електроенергії, однак станом на зараз усіх заживили. Постраждалих немає.

Нагадаємо, що за добу до цього росіяни 11 разів FPV-дронами атакували Очаківську та Куцурубську громади Миколаївської області. Також було пошкоджено будинок і гараж.

