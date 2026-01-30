 Обстріл Херсонської області 29 січня

Троє загиблих, десятки пошкоджених будівель: доба обстрілів Херсонщини

Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото: Поліція Херсонської області, для ілюстраціїНаслідки обстрілу Херсонщини. Фото: Поліція Херсонської області, для ілюстрації

На Херсонщині впродовж доби під російськими обстрілами перебували 36 населених пунктів. Війська РФ застосовували різні види озброєння, атакуючи житлові квартали, об’єкти критичної та соціальної інфраструктури.

Про це вранці 30 січня повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Через обстріли загинули троє людей, ще 10 — дістали поранення. За словами очільника ОВА, в регіоні пошкоджені будинок культури, газопроводи, дві багатоповерхівки, дев’ять приватних будинків, складські приміщення, гараж та автомобілі.

Нагадаємо, також вранці 28 січня під обстріл потрапила лікарня у Дніпровському районі Херсона. Тоді внаслідок атаки постраждали двоє медпрацівників.

