 Поліція показала авто мера Вознесенська після смертельної ДТП

У поліції оприлюднили деталі смертельної ДТП за участі мера Вознесенська

Аварія сталася поблизу села Пушкове Голованівського району. Фото: поліція КіровоградщиниАварія сталася поблизу села Пушкове Голованівського району. Фото: поліція Кіровоградщини

Поліція Кіровоградської області опублікувала фото автомобіля мера Вознесенська, який потрапив у смертельну дорожньо-транспортну пригоду на трасі «Миколаїв — Благовіщенське».

Про це повідомили у поліції Кіровоградської області.

За попередніми даними правоохоронців, за кермом перебував Євгеній Величко. Він рухався у напрямку селища Голованівськ і виїхав на смугу зустрічного руху.

Внаслідок цього сталося зіткнення з автомобілем Renault Megane, який їхав у межах своєї смуги. Аварія була смертельною.

Аварія сталася поблизу села Пушкове Голованівського району. Фото: поліція КіровоградщиниАварія сталася поблизу села Пушкове Голованівського району. Фото: поліція Кіровоградщини

Нагадаємо, що аварія сталася 28 січня поблизу села Пушкове на Кіровоградщині. Зіткнулися два автомобілі: водій Renault Megane загинув на місці, ще двоє людей отримали травми та були госпіталізовані. За кермом іншого авто був мер Вознесенська Євгеній Величко, який перебував у машині сам.

Після ДТП правоохоронці затримали посадовця та вручили йому підозру за порушення правил дорожнього руху, що призвело до загибелі людини. Причини аварії наразі з’ясовують, суд має обрати запобіжний захід.

