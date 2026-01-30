У поліції оприлюднили деталі смертельної ДТП за участі мера Вознесенська
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Марія Хаміцевич
-
•
-
10:48, 30 січня, 2026
-
Поліція Кіровоградської області опублікувала фото автомобіля мера Вознесенська, який потрапив у смертельну дорожньо-транспортну пригоду на трасі «Миколаїв — Благовіщенське».
Про це повідомили у поліції Кіровоградської області.
За попередніми даними правоохоронців, за кермом перебував Євгеній Величко. Він рухався у напрямку селища Голованівськ і виїхав на смугу зустрічного руху.
Внаслідок цього сталося зіткнення з автомобілем Renault Megane, який їхав у межах своєї смуги. Аварія була смертельною.
Нагадаємо, що аварія сталася 28 січня поблизу села Пушкове на Кіровоградщині. Зіткнулися два автомобілі: водій Renault Megane загинув на місці, ще двоє людей отримали травми та були госпіталізовані. За кермом іншого авто був мер Вознесенська Євгеній Величко, який перебував у машині сам.
Після ДТП правоохоронці затримали посадовця та вручили йому підозру за порушення правил дорожнього руху, що призвело до загибелі людини. Причини аварії наразі з’ясовують, суд має обрати запобіжний захід.
