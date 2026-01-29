 Євгеній Величко у задовільному стані після аварії: що відомо

Мер Вознесенська був за кермом сам під час смертельної ДТП, госпіталізації не потребував, — прокуратура

Аварія сталася поблизу села Пушкове Голованівського району. Фото: ДСНС КіровоградщиниАварія сталася поблизу села Пушкове Голованівського району. Фото: ДСНС Кіровоградщини

Мер Вознесенська Євгеній Величко, який скоїв аварію на Кіровоградщині, перебуває у задовільному стані. Його не було госпіталізовано.

Про це «МикВісті» дізнались у прокуратурі Кіровоградської області.

У момент смертельної аварії, яка сталась 28 січня, в автомобілі Євгена Величка нікого, крім нього, не було. Госпіталізації він не потребував.

Відомо, що правоохоронці вже затримали міського голову Вознесенська та вручили йому підозру за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України — «Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження».

Вознесенський міський голова Євгеній Величко. Фото: Міськрада ВознесенськаВознесенський міський голова Євгеній Величко. Фото: Міськрада Вознесенська

В іншому автомобілі Renault Megane, як зазначає прокуратура, перебували троє осіб: водій загинув на місці події, сімейна пара — чоловік і жінка — з тілесними ушкодженнями перебувають у медичному закладі. Рятувальники ДСНС діставали постраждалих за допомогою електроінструментів, деблокуючи з пошкодженого автомобіля.

Рятувальники ДСНС дістають з пошкодженої машини постраждалих. Фото: ДСНС КіровоградщиниРятувальники ДСНС дістають з пошкодженої машини постраждалих. Фото: ДСНС Кіровоградщини
Рятувальники ДСНС дістають з пошкодженої машини постраждалих. Фото: ДСНС КіровоградщиниРятувальники ДСНС дістають з пошкодженої машини постраждалих. Фото: ДСНС Кіровоградщини
Рятувальники ДСНС дістають з пошкодженої машини постраждалих. Фото: ДСНС КіровоградщиниРятувальники ДСНС дістають з пошкодженої машини постраждалих. Фото: ДСНС Кіровоградщини

У міській раді Вознесенська повідомляли, що аварія за участі Євгенія Величка сталась під час його службового відрядження. До Служби порятунку 28 січня о 15:47 надійшла інформація про аварію за участі двох автомобілів. Сама ДТП сталася поблизу села Пушкове Голованівського району.

Деталі аварії і те, що стало її причиною, поки невідомо. Найближчим часом суд має обрати підозрюваному запобіжний захід.

