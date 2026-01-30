 Росіяни атакували маршрутку в Херсоні 30 січня

Росіяни атакували маршрутку в Херсоні: є загиблий та поранені

Російський дрон атакував автобус міського підприємства у Херсоні. Ілюстраційне фото: МВАРосійський дрон атакував автобус міського підприємства у Херсоні. Ілюстраційне фото: МВА

Вдень 30 січня російські війська обстріляли маршрутку у Херсоні. Внаслідок обстрілу загинула людина.

Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Унаслідок атаки попередньо загинула одна людина, ще п’ятеро — зазнали поранень.

Нагадаємо, на Херсонщині впродовж доби під російськими обстрілами перебували 36 населених пунктів. Війська РФ застосовували різні види озброєння, атакуючи житлові квартали, об’єкти критичної та соціальної інфраструктури.

