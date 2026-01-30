Росіяни атакували маршрутку в Херсоні: є загиблий та поранені
12:37, 30 січня, 2026
Вдень 30 січня російські війська обстріляли маршрутку у Херсоні. Внаслідок обстрілу загинула людина.
Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Унаслідок атаки попередньо загинула одна людина, ще п’ятеро — зазнали поранень.
Нагадаємо, на Херсонщині впродовж доби під російськими обстрілами перебували 36 населених пунктів. Війська РФ застосовували різні види озброєння, атакуючи житлові квартали, об’єкти критичної та соціальної інфраструктури.
