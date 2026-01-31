Зеленський пообіцяв, що енергосистему стабілізують у найближчий час. Міненерго кажуть, що потрібно 2-3 години

Президент України Володимир Зеленський заявив, що масштабні знеструмлення сталися через «технологічні причини» на лініях між енергосистемами України й Молдови.

Про це він написав у соцмережах.

Президент повідомив, що заслухав доповіді міністра енергетики Дениса Шмигаля та прем'єр-міністерки Юлії Свириденко щодо аварійної ситуації та зазначив, що тривають відновлювальні роботи.

— Завдання — стабілізувати ситуацію найближчим часом, — заявив Володимир Зеленський.

Водночас Денис Шмигаль повідомив, що сьогодні о 10:42 відбулось технологічне порушення з одночасним відключенням лінії 400 кВ між енергосистемами Румунії та Молдови та лінії 750 кВ між західною та центральною частинами України.

— Що спричинило каскадне відключення у електроенергетичній мережі України й спрацювання автоматичних захистів на підстанціях. Були розвантажені блоки атомних електростанцій. Наразі у м.Києві, Київській, Житомирській, Харківській областях диспетчером застосовано спеціальні графіки аварійних відключень. Енергетики «Укренерго» працюють над відновленням електропостачання. Протягом найближчих годин світло буде відновлено, — написав він.

Нагадаємо, зранку 31 січня по всій території України перебої зі світлом. Аварійні відключення почали діяти не лише по Україні, але й у Молдові. В Україні графіки електропостачання не діють щонайменше у Сумській, Чернігівській, Житомирській, Миколаївській та Київській областях. ДТЕК також застосував обмеження для Одеської та Дніпропетровської областей.