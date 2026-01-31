 З окупованої Херсонщини повернули ще одну групу українських дітей

З окупованої Херсонщини повернули ще одну групу українських дітей

У межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA та за сприяння команди Save Ukraine на підконтрольну Україні територію вдалося повернути ще одну групу дітей і підлітків із тимчасово окупованої частини Херсонської області.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Серед них — хлопці та дівчата віком від 8 місяців до 17 років. Зокрема, 11-річну дівчинку окупаційна влада намагалася примусово помістити до інтернату, а проти її матері відкрила кримінальну справу та незаконно позбавила батьківських прав через службу жінки в лавах ЗСУ.

Прокудін також повідомив, що російські військові неодноразово вивозили хлопчиків п’яти та одинадцяти років до районного центру на так звані суди, де дітей допитували, принижували та знущалися з їхнього батька на їхніх очах. Наразі всі повернуті діти перебувають у безпеці та отримують необхідну допомогу.

З початку 2026 року, за словами Прокудіна, з тимчасово окупованої частини Херсонщини на підконтрольну Україні територію вже повернули 19 дітей.

Нагадаємо, у вересні 2025 року 16 українських дітей вдалося визволити з окупації та повернути на підконтрольну Україні територію.

