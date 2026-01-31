 У Баштанці поліцейський офіцер громади допоміг водіям, які застрягли на ґрунтовій дорозі

  • субота

    31 січня, 2026

  • -7.8°
    Слабкий сніг

    Миколаїв

  • 31 січня , 2026 субота

  • Миколаїв • -7.8° Слабкий сніг

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Баштанці поліцейський офіцер громади допоміг водіям, які застрягли на ґрунтовій дорозі

У Баштанці поліцейський офіцер громади допоміг двом водіям, які через складні погодні умови застрягли поза межами проїзної частини на автодорозі «Дніпро — Миколаїв».

Як повідомили в поліції Миколаївської області, інцидент стався у п’ятницю, 31 січня, під час патрулювання території обслуговування.

Поліцейський помітив автомобіль «Таврія», водій якого з’їхав з асфальтованої дороги та спробував рухатися польовою дорогою, однак транспортний засіб загруз у болоті.

Фото: ГУНП МиколаївщиниФото: ГУНП Миколаївщини
Фото: ГУНП МиколаївщиниФото: ГУНП Миколаївщини
Фото: ГУНП МиколаївщиниФото: ГУНП Миколаївщини

Інший водій, кермуючи автомобілем Nissan, намагався допомогти витягнути легковик, але через розмоклий ґрунт також застряг. Самостійно вибратися на проїзну частину обидва водії не змогли.

За допомогою буксирування поліцейський офіцер громади витягнув обидва автомобілі з небезпечної ділянки дороги та допоміг водіям безпечно продовжити рух.

У поліції закликають водіїв бути особливо уважними в зимовий період, зменшувати швидкість на слизьких ділянках, уникати різких маневрів і без нагальної потреби не з’їжджати з асфальтованого покриття на ґрунтові або польові дороги. У разі виникнення небезпечної ситуації або потреби в допомозі правоохоронці радять звертатися на спецлінію 102.

Нагадаємо, на Миколаївщині протягом доби рятувальники 12 разів виїжджали на допомогу медикам та аварійній бригаді, які застрягли на дорогах через ожеледицю.

Останні новини про: Баштанка

Побив пенсіонерку та відібрав телефон: на Миколаївщині чоловіку повідомили про підозру
На Баштанщині вибухотехніки знищили осколкові боєприпаси до крилатої ракети
Прокуратурі відмовили у відстороненні мера Баштанки — він повернувся на посаду
Реклама
Читайте також:
новини
Мер Вознесенська Величко вніс заставу і вийшов із СІЗО

Аліса Мелік-Адамян
новини
«Я втратив керування, а потім знепритомнів». Що пояснював суду Кропивницького мер Вознесенська Величко

Аліса Мелік-Адамян
новини
На Миколаївщині за рік майже вдвічі зменшилася кількість справ про шахрайство

Світлана Іванченко
новини
«Вони жлоби», — Сєнкевич закликав депутатів не бути «терпілами» у відносинах із забудовниками муніципального ринку

Аліна Квітко
новини
Слідство допускає, що начальниця управління фізкультури Миколаєва могла організувати схему з бронювання за $5 тисяч

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Баштанка

Прокуратурі відмовили у відстороненні мера Баштанки — він повернувся на посаду
На Баштанщині вибухотехніки знищили осколкові боєприпаси до крилатої ракети
Побив пенсіонерку та відібрав телефон: на Миколаївщині чоловіку повідомили про підозру

Доманівка. Як безводний край на Миколаївщині перетворюється на енергонезалежний «Маленький Копенгаген»

«Я втратив керування, а потім знепритомнів». Що пояснював суду Кропивницького мер Вознесенська Величко

9 годин тому

На трасі «Миколаїв-Херсон» обмежили рух: через негоду там впали антидронові сітки

Аліса Мелік-Адамян

Головне сьогодні