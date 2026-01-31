У Баштанці поліцейський офіцер громади допоміг водіям, які застрягли на ґрунтовій дорозі

У Баштанці поліцейський офіцер громади допоміг двом водіям, які через складні погодні умови застрягли поза межами проїзної частини на автодорозі «Дніпро — Миколаїв».

Як повідомили в поліції Миколаївської області, інцидент стався у п’ятницю, 31 січня, під час патрулювання території обслуговування.

Поліцейський помітив автомобіль «Таврія», водій якого з’їхав з асфальтованої дороги та спробував рухатися польовою дорогою, однак транспортний засіб загруз у болоті.

Фото: ГУНП Миколаївщини Фото: ГУНП Миколаївщини Фото: ГУНП Миколаївщини

Інший водій, кермуючи автомобілем Nissan, намагався допомогти витягнути легковик, але через розмоклий ґрунт також застряг. Самостійно вибратися на проїзну частину обидва водії не змогли.

За допомогою буксирування поліцейський офіцер громади витягнув обидва автомобілі з небезпечної ділянки дороги та допоміг водіям безпечно продовжити рух.

У поліції закликають водіїв бути особливо уважними в зимовий період, зменшувати швидкість на слизьких ділянках, уникати різких маневрів і без нагальної потреби не з’їжджати з асфальтованого покриття на ґрунтові або польові дороги. У разі виникнення небезпечної ситуації або потреби в допомозі правоохоронці радять звертатися на спецлінію 102.

Нагадаємо, на Миколаївщині протягом доби рятувальники 12 разів виїжджали на допомогу медикам та аварійній бригаді, які застрягли на дорогах через ожеледицю.