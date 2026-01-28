Через ожеледицю на Миколаївщині рятувальники 12 разів допомагали швидким та аварійним службам

Через ожеледицю на Миколаївщині рятувальники допомагали швидким, які застрягли на дорогах. Фото: ДСНС

На Миколаївщині потягом доби рятувальники 12 разів виїжджали на допомогу медикам та аварійній бригаді, які застрягли на дорогах через ожеледицю.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС у Миколаївській області.

Підрозділи ДСНС 11 разів витягували автомобілі екстреної медичної допомоги, у яких перебували пацієнти. Ще одного разу допомога знадобилася аварійній бригаді районних електромереж, щоб дістатися до місця виконання робіт.

«Погодні умови перетворили автошляхи нашої області на справжню ковзанку. Ожеледиця значно ускладнила рух для приватних автівок та для спецтранспорту, який поспішав на допомогу людям», — йдеться у повідомленні.

Допомогу надавали у містах Миколаїв, Первомайськ, Вознесенськ, Нова Одеса, а також у Костянтинівській, Мішково-Погорілівській та Веселинівській територіальних громадах.

Ожеледиця у Миколаєві

Кілька днів поспіль на території Миколаєва спостерігається ожеледиця. Синоптики прогнозують, що негода зберігатиметься Зокрема 28 січня очікується невеликий дощ із мокрим снігом, а вдень — ожеледиця і сильний туман.

Ще 26 січня до лікарні звернулися 13 людей із травмами через ожеледицю. Станом на 27 січня ця кількість зросла до 60 людей.

Працівники комунального підприємства «Миколаївські парки» повідомили, що працюють у посиленому режимі через ожеледицю. Для обробки тротуарів та пішохідних зон використали 22 700 кілограм протиожеледної суміші.

Перший заступник Миколаївського міського голови Віталій Луков повідомив, що для боротьби з ожеледицею у Миколаєві не вистачає комунальних працівників. Наразі комунальники посипають вулиці міста сіллю та піском, однак лише біля зупинок громадського транспорту та у місцях великого скупчення людей.