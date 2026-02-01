 Пожежі в Миколаївщині: горіли будинки та мікроавтобус 31 січня

Клуб

На Миколаївщині горіли житлові будинки і мікроавтобус

На Миколаївщині горіли житлові будинки і мікроавтобус. Фото: ДСНСНа Миколаївщині горіли житлові будинки і мікроавтобус. Фото: ДСНС

Два приватні будинки та мікроавтобус загорілися в громадах Миколаївщини.

Як повідомили в ГУ ДСНС у Миколаївській області, займання зафіксували 31 січня.

У мікрорайоні Матвіївка Миколаївського району загорівся приватний будинок. Вогонь охопив 10 квадратних метрів. Згоріли шафа, телевізор та побутові речі.

Також у селі Привільне Привільнянської громади Баштанського району горіли покрівля та кімната житлового будинку. Пожежу ліквідували на площі 20 квадратних метрів, частина даху була знищена.

Крім того, у селі Шевченкове Шевченківської громади Миколаївського району загорівся мікроавтобус. Вогонь поширився на 5 квадратних метрів.Причиною стало коротке замикання електропроводки.

До гасіння залучали 16 рятувальників та 4 спецавтомобілі ДСНС. Також допомагали відділення місцевої пожежної охорони «Привільне» та «Шевченківське».

Нагадаємо, що у Миколаївській області ситуація з пожежами в житловому секторі залишається критичною. З початку 2026 року в області вже зафіксували 93 пожежі в побуті, що на 29% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

На Миколаївщині збудують новий водогін для Доманівки: проєкт планують завершити до кінця року

Доманівка. Як безводний край на Миколаївщині перетворюється на енергонезалежний «Маленький Копенгаген»

7 годин тому

Через удар по Куцурубській громаді без електрики залишились 888 споживачів Миколаївщини

Головне сьогодні