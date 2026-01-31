З початку року на Миколаївщині сталось 93 пожежі в житловому секторі: загинули 11 людей

Пожежа у Корабельному районі Миколаєва, де загинула жінка. Січень 2026 року. Фото: ДСНС Миколаївщини

У Миколаївській області ситуація з пожежами в житловому секторі залишається критичною. З початку 2026 року в області вже зафіксували 93 пожежі в побуті, що на 29% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це під час брифінгу повідомила інспекторка Головного управління ДСНС у Миколаївській області Олена Возняк.

За її словами, на цих пожежах загинули 11 людей. Основними причинами пожеж рятувальники називають необережне поводження з вогнем, порушення правил експлуатації електрообігрівачів, печей, газового обладнання та неправильне використання генераторів.

Рятувальники закликають жителів області суворо дотримуватися правил пожежної безпеки, особливо в опалювальний період. Зокрема, у ДСНС наголошують:

усі електроприлади та обігрівачі слід підключати лише до справних заводських розеток та штепсельних з’єднань;

не розміщувати обігрівачі ближче ніж за 25 сантиметрів до горючих матеріалів;

заборонено використовувати саморобні нагрівальні прилади, а також пошкоджені розетки, кабелі й проводи з порушеною ізоляцією;

не залишати під напругою оголені або неізольовані дроти;

побутові прилади на кшталт чайників чи прасок слід використовувати лише на негорючих підставках;

не перевантажувати електромережу та користуватися виключно сертифікованою заводською технікою, оскільки саморобні пристрої не мають захисту від перегріву та короткого замикання.

Окрему увагу рятувальники звертають на пічне опалення. Перед початком та протягом усього опалювального сезону необхідно очищати печі та димоходи від сажі щонайменше раз на три місяці, щоб запобігти її займанню.

