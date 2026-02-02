Через атаку дронів на Миколаївщині пошкоджено будинок
- Марія Хаміцевич
7:40, 02 лютого, 2026
У неділю, 1 лютого, росіяни знову обстрілювали Очаківську та Куцурубську громади Миколаївщини дронами.
Про це повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація.
По громадах 16 разів били FPV-дронами та двічі ударними дронами «Молнія». Внаслідок одного з обстрілів у селі Дніпровське пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає.
Нагадаємо, що на Миколаївщині через російський обстріл було пошкоджено лінію електропередач. Без світла станом на ранок 1 лютого залишились майже 900 споживачів.
