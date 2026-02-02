 Обстріл Миколаївської області 1 лютого

Через атаку дронів на Миколаївщині пошкоджено будинок

Наслідки обстрілу Миколаївщини. Архівне фото МикВісті, ілюстративнеНаслідки обстрілу Миколаївщини. Архівне фото МикВісті, ілюстративне

У неділю, 1 лютого, росіяни знову обстрілювали Очаківську та Куцурубську громади Миколаївщини дронами.

Про це повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація.

По громадах 16 разів били FPV-дронами та двічі ударними дронами «Молнія». Внаслідок одного з обстрілів у селі Дніпровське пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає.

Нагадаємо, що на Миколаївщині через російський обстріл було пошкоджено лінію електропередач. Без світла станом на ранок 1 лютого залишились майже 900 споживачів.

Росія вдарила по автобусу з шахтарями на Дніпропетровщині: 12 загиблих, 16 поранених
Єдиний спосіб досягти миру в Україні — це політика, яку проводить Трамп щодо РФ, — Кім
Під час атак РФ комплекси ППО інколи стоять порожні, — Повітряні сили
