Через атаку дронів на Миколаївщині пошкоджено будинок

Наслідки обстрілу Миколаївщини. Архівне фото МикВісті, ілюстративне

У неділю, 1 лютого, росіяни знову обстрілювали Очаківську та Куцурубську громади Миколаївщини дронами.

Про це повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація.

По громадах 16 разів били FPV-дронами та двічі ударними дронами «Молнія». Внаслідок одного з обстрілів у селі Дніпровське пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає.

Нагадаємо, що на Миколаївщині через російський обстріл було пошкоджено лінію електропередач. Без світла станом на ранок 1 лютого залишились майже 900 споживачів.