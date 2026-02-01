Через удар по Куцурубській громаді без електрики залишились 888 споживачів Миколаївщини

Енергетики ремонтують пошкоджені лінії електропередач. Фото: ДТЕК

На Миколаївщині через російський обстріл пошкоджено лінію електропередач. Без світла станом на ранок 1 лютого залишаються 888 споживачів.

Як повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації, ворог атакував з реактивних систем залпового вогню. Снаряди пошкодили електромережу за межами населених пунктів.

Станом на зараз тривають роботи з відновлення електропостачання. Загиблих чи поранених немає.

— Відбулось відключення 888 споживачів громади. Станом на зараз ведуться роботи з відновлення, — йдеться у повідомленні.

З 9:00 вводяться планові черги відключень, повідомив голова ОВА Віталій Кім.

Нагадаємо, що російські війська 29 січня, 20 разів атакували FPV-дронами та двічі ударними дронами «Молнія» Очаківську та Куцурубську громади Миколаївської області.