Росія вдарила по автобусу з шахтарями на Дніпропетровщині: 12 загиблих, 16 поранених
9:35, 02 лютого, 2026
-
Російські війська 1 лютого атакували Павлоградський район Дніпропетровської області, завдавши удару безпілотниками поблизу шахти «Тернівська». Внаслідок атаки постраждав службовий автобус компанії ДТЕК, який перевозив шахтарів із підприємства після завершення зміни.
За даними Дніпропетровської ОВА, удар стався близько 15:45.
Загинули 12 людей, ще 16 зазнали поранень. У Дніпропетровській обласній військовій адміністрації зазначили, що в лікарнях залишаються 14 постраждалих, з них семеро — у важкому стані.
У компанії ДТЕК повідомили, що удар прийшовся саме по їхньому автобусу. Там зазначили, що це був службовий транспорт, який перевозив працівників після зміни.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни.
Нагадаємо, у жовтні минулого року російські війська завдали удару по шахті енергетичної компанії ДТЕК на Дніпропетровщині. Тоді під час атаки під землею перебували 496 працівників.
