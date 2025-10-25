Росія знову атакувала шахту ДТЕК на Дніпропетровщині: під землею перебувало майже 500 гірників

Енергетики. Ілюстративне фотоAssociated Press

Російські війська знову завдали удару по шахті енергетичної компанії ДТЕК на Дніпропетровщині.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Під час атаки під землею перебували 496 працівників. Наразі усі вони були оперативно підняті на поверхню, ніхто не постраждав, зазначили в ДТЕК.

За даними компанії, це вже сьома масштабна атака російських військ на вугільні підприємства ДТЕК за останні два місяці.

Нагадаємо, російські війська 9 жовтня масово атакували енергооб’єкт ДТЕК в Одеській області. Внаслідок удару він зазнав значних пошкоджень.