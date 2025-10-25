  • субота

    25 жовтня, 2025

  • 13.4°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 25 жовтня , 2025 субота

  • Миколаїв • 13.4° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Росія знову атакувала шахту ДТЕК на Дніпропетровщині: під землею перебувало майже 500 гірників

Енергетики. Ілюстративне фотоAssociated PressЕнергетики. Ілюстративне фотоAssociated Press

Російські війська знову завдали удару по шахті енергетичної компанії ДТЕК на Дніпропетровщині.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Під час атаки під землею перебували 496 працівників. Наразі усі вони були оперативно підняті на поверхню, ніхто не постраждав, зазначили в ДТЕК.

За даними компанії, це вже сьома масштабна атака російських військ на вугільні підприємства ДТЕК за останні два місяці.

Нагадаємо, російські війська 9 жовтня масово атакували енергооб’єкт ДТЕК в Одеській області. Внаслідок удару він зазнав значних пошкоджень.

Останні новини про: Війна в Україні

У Путіна закінчуються гроші, війська та ідеї, — генсек НАТО
Миколаївщина випробовує нові засоби захисту від російських КАБів, — Кім
Зеленський: перші винищувачі Gripen прибудуть в Україну вже наступного року
Реклама

Читайте також:

новини

Кім запевнив, що у наступному році відбудова гімназії №2 буде завершена, але чи заклали на це кошти — не відповів

Аліса Мелік-Адамян
новини

Укроборонпром вже місяць не може визначитись, кого призначити гендиректором «Зорі» після конкурсу

Катерина Середа
новини

Сєнкевича спитали про позбавлення громадянства Труханова: «Хто я, щоб коментувати рішення президента?»

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Це навіть не 10 річних бюджетів міста», — мер про вартість заміни старих труб водомережі Очакова

Юлія Бойченко
новини

Кім, Сєнкевич і Терехов провели у Миколаєві воркшоп прифронтових міст: «Політики тут немає»

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Зеленський: перші винищувачі Gripen прибудуть в Україну вже наступного року
Миколаївщина випробовує нові засоби захисту від російських КАБів, — Кім
У Путіна закінчуються гроші, війська та ідеї, — генсек НАТО

Кім запевнив, що у наступному році відбудова гімназії №2 буде завершена, але чи заклали на це кошти — не відповів

«Затягувань не буде», — міністерка енергетики про старт опалювального сезону

3 години тому

За 3,5 км — ворог. Як живе прифронтовий Очаків?

Юлія Бойченко

Головне сьогодні