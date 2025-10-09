Росія вдарила по енергооб'єкту ДТЕК на Одещині: пошкодження значні

Пожежа, яка виникла внаслідок російського обстрілу Одеської області 9 жовтня. Фото: ДСНС

Російські війська 9 жовтня атакували енергооб’єкт ДТЕК в Одеській області.

Як повідомили у компанії, внаслідок удару об’єкт зазнав значних пошкоджень.

У ДТЕК зазначили, що ремонт триватиме довго.

«Пошкодження значні. Ремонт потребуватиме значного часу», — зазначили у компанії.

Нагадаємо, що за словами начальника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера, без електропостачання залишилися понад 30 тисяч абонентів.

У прокуратурі уточнили, що пошкоджено енергетичні об’єкти, а також об’єкти на території порту в Чорноморську. Без світла залишаються чотири населені пункти.

Слід також зазначити, що внаслідок нічної атаки загорілися приватні будинки, автозаправка та порт, де горіли контейнери з рослинною олією, деревні паливні пелети та транспорт. Пошкоджені приватні будинки. Відомо про п’ятьох постраждалих.

Вчора, 8 жовтня, російські війська також завдали удару по теплоелектростанції ДТЕК, унаслідок чого були поранені двоє працівників. У компанії зазначили, що від початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції компанії зазнали понад 200 обстрілів.