Росіяни вдарили по теплоелектростанції ДТЕК: поранені двоє енергетиків
-
- Марія Хаміцевич
-
•
-
9:41, 08 жовтня, 2025
-
Російські війська завдали удару по теплоелектростанції ДТЕК, унаслідок чого поранені двоє працівників.
Як повідомили у компанії, постраждалим енергетикам надали всю необхідну допомогу.
Крім цього, внаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання станції. Наразі фахівці працюють над ліквідацією наслідків.
У ДТЕК уточнили, що від початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції компанії зазнали понад 200 обстрілів.
Хоча у компанії не назвали місце розташування пошкодженої ТЕС, у «Чернігівобленерго» повідомили про удар по енергетичному об’єкту в Ніжинському районі Чернігівщини. Через це без електропостачання залишилися понад 4,5 тисячі абонентів. Голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус також підтвердив, що російські війська атакували інфраструктурний об’єкт у Ніжині.
Через пошкодження енергомереж «Укрзалізниця» тимчасово скасувала рух кількох приміських поїздів у напрямку Ніжина 8 жовтня.
Нагадаємо, що старт опалювального сезону у Миколаєві хочуть відтермінувати і запустити тепло пізніше. Таку необхідність пояснюють в цілях економії. Міський голова Олександр Сєнкевич нагадав і про минулорічний ракетний удар по Миколаївській ТЕЦ, зауваживши, що влада готується до можливих ризиків з боку агресора.
Останні новини про: Війна в Україні
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.