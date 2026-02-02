В Одесі сталася стрілянина в ресторані: поліцейські затримали підозрюваного

Затримання підозрюваного у стрілянині в Одесі. Фото: Нацполіція

На початку минулого тижня ввечері в одному з ресторанів на Фонтанській дорозі в Одесі сталася стрілянина. Правоохоронці затримали 41-річного чоловіка, йому вже обирають запобіжний захід.

Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області.

За даними поліції, про інцидент повідомила адміністраторка закладу. Вона розповіла, що один із відвідувачів поводився агресивно, мав при собі пістолет і здійснив постріл.

Правоохоронці з’ясували, що того вечора в ресторані перебував 41-річний житель Дніпропетровської області разом із товаришем. Чоловіки вживали алкоголь. Згодом нетверезий відвідувач покликав 18-річну офіціантку та почав вимагати, аби вона принесла йому наркотики. Після відмови чоловік дістав пістолет і вистрелив у підлогу поруч із працівницею закладу. Внаслідок стрілянини ніхто не постраждав.

Підозрюваного затримали. Під час обшуку в нього вилучили зброю та стріляну гільзу, які направили на експертизу. Чоловікові повідомили про підозру за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України «Хуліганство із застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень». Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Миколаєві 60-річного чоловіка підозрюють у пошкодженні 40 шин на 19 припаркованих автомобілях у мікрорайоні Намив. За це йому загрожує до 5 років ув’язнення.