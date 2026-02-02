 В Одесі сталася стрілянина в ресторані: поліцейські затримали підозрюваного

  • понеділок

    2 лютого, 2026

  • -7.1°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 2 лютого , 2026 понеділок

  • Миколаїв • -7.1° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

В Одесі сталася стрілянина в ресторані: поліцейські затримали підозрюваного

Затримання підозрюваного у стрілянині в Одесі. Фото: НацполіціяЗатримання підозрюваного у стрілянині в Одесі. Фото: Нацполіція

На початку минулого тижня ввечері в одному з ресторанів на Фонтанській дорозі в Одесі сталася стрілянина. Правоохоронці затримали 41-річного чоловіка, йому вже обирають запобіжний захід.

Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області.

За даними поліції, про інцидент повідомила адміністраторка закладу. Вона розповіла, що один із відвідувачів поводився агресивно, мав при собі пістолет і здійснив постріл.

Правоохоронці з’ясували, що того вечора в ресторані перебував 41-річний житель Дніпропетровської області разом із товаришем. Чоловіки вживали алкоголь. Згодом нетверезий відвідувач покликав 18-річну офіціантку та почав вимагати, аби вона принесла йому наркотики. Після відмови чоловік дістав пістолет і вистрелив у підлогу поруч із працівницею закладу. Внаслідок стрілянини ніхто не постраждав.

Підозрюваного затримали. Під час обшуку в нього вилучили зброю та стріляну гільзу, які направили на експертизу. Чоловікові повідомили про підозру за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України «Хуліганство із застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень». Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Миколаєві 60-річного чоловіка підозрюють у пошкодженні 40 шин на 19 припаркованих автомобілях у мікрорайоні Намив. За це йому загрожує до 5 років ув’язнення.

Останні новини про: Одеса

Одеські хірурги провели унікальну операцію та врятували пацієнтку
Одеса отримає ₴57 млн субвенції на відновлення соціальної інфраструктури
В Одесі школи перейшли на онлайн-навчання через сильні морози
Реклама
Читайте також:
новини
Для безперебійної роботи тепла у Миколаєві задіяли понад 200 генераторів

Анна Гакман
новини
Сєнкевич стримано оцінює майбутню розвʼязку війни: «Сподіваюсь, найближчим часом побачимо, яка буде перемога»

Аліса Мелік-Адамян
новини
У Миколаєві мешканці будинку три дні були без опалення через витік води в системі

Альона Коханчук
новини
«Припиніть побутовий сепаратизм і не діліть людей на сорти», — Сєнкевич про скандал із керівником пастрансу, який фігурує у «Миротворці»

Аліса Мелік-Адамян
новини
Мер Вознесенська Величко вніс заставу і вийшов із СІЗО

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Одеса

В Одесі школи перейшли на онлайн-навчання через сильні морози
Одеса отримає ₴57 млн субвенції на відновлення соціальної інфраструктури
Одеські хірурги провели унікальну операцію та врятували пацієнтку

Сєнкевич стримано оцінює майбутню розвʼязку війни: «Сподіваюсь, найближчим часом побачимо, яка буде перемога»

«Припиніть побутовий сепаратизм і не діліть людей на сорти», — Сєнкевич про скандал із керівником пастрансу, який фігурує у «Миротворці»

29 хвилин тому

Графік відключень світла у Миколаєві на 2 лютого: коли і скільки часу не буде електрики

Головне сьогодні