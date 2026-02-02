 Поліція в Україні провела 128 обшуків у справі фальшивих довідок про догляд за інвалідами

Оформляли фіктивні довідки про догляд за людьми з інвалідністю: поліція провела 128 обшуків у 20 областях України

Обшуки у підозрюваних під час спецоперації «Опікун». Фото: Нацполіція УкраїниОбшуки у підозрюваних під час спецоперації «Опікун». Фото: Нацполіція України

Правоохоронці повідомили про викриття масштабної схеми ухилення від військової служби, у межах якої чоловіки призовного віку оформлювали фіктивні довідки про догляд за родичами з інвалідністю або отримували фальшиві медичні висновки. Це дозволяло їм отримати відстрочку від мобілізації або достроково звільнитися зі служби.

Як повідомили в Національній поліції України у рамках спецоперації «Опікун» провели 128 обшуків у 20 областях України, зокрема і в Миколаївській області.

Під час перевірок слідчі встановили, що в окремих випадках особи, за якими нібито здійснювався догляд, насправді не мали інвалідності або не потребували постійного стороннього нагляду. За даними слідства, зафіксували і факти внесення недостовірної інформації про стан здоров’я самих чоловіків призовного віку, аби зняти їх з військвого обліку чи нарахувати їм додаткові пільги.

Зокрема, в одному з епізодів згадується житель Одеси, який звільнився зі Збройних сил України за підробленими медичними документами, а згодом оформив опікунство над родичкою з інвалідністю, щоб уникнути мобілізації.

Обшуки у підозрюваних під час спецоперації «Опікун». Фото: Нацполіція УкраїниОбшуки у підозрюваних під час спецоперації «Опікун». Фото: Нацполіція України
Обшуки у підозрюваних під час спецоперації «Опікун». Фото: Нацполіція УкраїниОбшуки у підозрюваних під час спецоперації «Опікун». Фото: Нацполіція України
Обшуки у підозрюваних під час спецоперації «Опікун». Фото: Нацполіція УкраїниОбшуки у підозрюваних під час спецоперації «Опікун». Фото: Нацполіція України

Зазначається, що під час слідчих дій на місцях проживання підозрюваних вилучили гроші, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, медичні печатки, документацію з ознаками підробки та чорнові записи.

Обшуки у підозрюваних під час спецоперації «Опікун». Фото: Нацполіція УкраїниОбшуки у підозрюваних під час спецоперації «Опікун». Фото: Нацполіція України
Обшуки у підозрюваних під час спецоперації «Опікун». Фото: Нацполіція УкраїниОбшуки у підозрюваних під час спецоперації «Опікун». Фото: Нацполіція України
Обшуки у підозрюваних під час спецоперації «Опікун». Фото: Нацполіція УкраїниОбшуки у підозрюваних під час спецоперації «Опікун». Фото: Нацполіція України

За результатами слідчі повідомили про підозру 110 військовослужбовцям і цивільним особам. Їхні дії кваліфікують за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема щодо ухилення від призову та військової служби, підроблення документів, шахрайства та незаконного переправлення осіб через державний кордон. Санкції окремих статей передбачають до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Миколаєві правоохоронці підозрюють військовослужбовця обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки у вимаганні 7 тисяч доларів США в чоловіка за «допомогу» в ухиленні від мобілізації.

