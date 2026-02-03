 У Миколаєві за січень померло вдвічі більше людей, ніж народилося

У Миколаєві за січень померло вдвічі більше людей, ніж народилося

У січні в Миколаєві народилося 171 немовля, тоді як помер 381 мешканець.

Про це під час відкритої апаратної наради у понеділок, 2 лютого, повідомили начальниця управління охорони здоров’я Миколаєва Ірина Шамрай та директор комунальної установи «Миколаївська ритуальна служба» Сергій Васелега, пишуть «МикВісті».

Як повідомила Ірина Шамрай, в січні народилися 83 хлопчики та 88 дівчаток.

— За поточний місяць народилися 171 немовля: 83 хлопчики та 88 дівчаток, з них три двійні, — сказала Ірина Шамрай.

Своєю чергою Сергій Васелега повідомив, що за місяць померла 381 людина.

Народжуваність на Миколаївщині впала майже вдвічі з початку повномасштабної війни: що відомо

За п’ять років народжуваність у Миколаївській області майже вдвічі впала. Якщо у 2020 році на світ з’явилося 7 тисяч 558 дітей, то у 2025-му — 3 тисячі 179.

Як повідомили в Управлінні охорони здоровʼя Миколаївської обласної військової адміністрації, у 2020 році народилося 7 тисяч 558 дітей, із них 4 тисячі 401 у Миколаєві. У 2021 році народилися 6 тисячі 928 немовлят, 4 тисячі 41 з яких у Миколаєві.

На початку повномасштабної війни, у 2022 році, у Миколаївській області народилося 4 175 дітей, з них 1 670 — у Миколаєві. У 2023 та 2024 роках кількість новонароджених трохи зросла, але до довоєнного рівня область так і не повернулась.

Отже, кількість новонароджених у Миколаївській області:

  • 2020 рік — 7 тисяч 558 дітей, з них 4 тисячі 401 у Миколаєві

  • 2021 рік — 6 тисяч 928 дітей, з них 4 тисячі 41 у Миколаєві

  • 2022 рік — 4 тисячі 175 дітей, з них 1 тисяча 670 у Миколаєві

  • 2023 рік — 4 тисячі 501 дитина, з них 2 тисячі 235 у Миколаєві

  • 2024 рік — 4 тисячі 463 дітей, з них 2 тисячі 377 у Миколаєві

  • 9 місяців 2025 року — 3 тисячі 179 дітей, з них 1 тисяча 668 у Миколаєві

