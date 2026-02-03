Росіяни дев’ять разів за добу обстрілювали громади Миколаївщини

Наслідки обстрілу Миколаєва. Архівне фото МикВісті

Росіяни знову обстрілювали Миколаївську область, під ударом були громади Миколаївського району.

Про це 3 лютого повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

За інформацією відомства, минулої доби росіяни дев’ять разів атакували FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади. Постраждалих немає.

Нагадаємо, що на Миколаївщині через російський обстріл було пошкоджено лінію електропередач. Без світла станом на ранок 1 лютого залишились майже 900 споживачів.