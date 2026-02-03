 Обстріл Миколаївської області 3 лютого

Росіяни дев’ять разів за добу обстрілювали громади Миколаївщини

Наслідки обстрілу Миколаєва. Архівне фото МикВістіНаслідки обстрілу Миколаєва. Архівне фото МикВісті

Росіяни знову обстрілювали Миколаївську область, під ударом були громади Миколаївського району.

Про це 3 лютого повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

За інформацією відомства, минулої доби росіяни дев’ять разів атакували FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади. Постраждалих немає.

Нагадаємо, що на Миколаївщині через російський обстріл було пошкоджено лінію електропередач. Без світла станом на ранок 1 лютого залишились майже 900 споживачів.

