Росіяни дев’ять разів за добу обстрілювали громади Миколаївщини
- Марія Хаміцевич
8:14, 03 лютого, 2026
Росіяни знову обстрілювали Миколаївську область, під ударом були громади Миколаївського району.
Про це 3 лютого повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.
За інформацією відомства, минулої доби росіяни дев’ять разів атакували FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади. Постраждалих немає.
Нагадаємо, що на Миколаївщині через російський обстріл було пошкоджено лінію електропередач. Без світла станом на ранок 1 лютого залишились майже 900 споживачів.
