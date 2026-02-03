В Одесі співробітника ТЦК підозрюють у хабарі за фіктивну непридатність до служби

Вилучена правоохоронцями гроші. Фото: Спеціалізована Прокуратура Південного Регіону

В Одесі правоохоронці затримали співробітника одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки під час отримання хабаря від військовозобов’язаного. За даними слідства, посадовець обіцяв посприяти в оформленні документів про непридатність до військової служби.

Про це повідомили у пресслужбі Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

Слідчі встановили, що у грудні 2025 року працівник ТЦК запропонував знайомому за 9 тисяч доларів вплинути на оформлення документів про непридатність до служби та зняття з військового обліку. Військовозобов’язаний звернувся до правоохоронних органів і надалі діяв під їхнім контролем.

За даними слідства, службовець отримав 3 500 доларів за оформлення довідки та внесення відповідного статусу до застосунку «Резерв+». Також за 300 доларів він передав незаповнений бланк повістки з печаткою та підписом. Під час контрольованої передачі решти суми — 5 500 доларів — кошти вилучили.

Посадовцю повідомили про підозру за частиною третьою статті 369-2 Кримінального кодексу України «Одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням». Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 832 тисячі гривень.

Нагадаємо, у Миколаєві правоохоронці підозрюють військовослужбовця обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки у вимаганні 7 тисяч доларів в чоловіка за «допомогу» в ухиленні від мобілізації.