 Обстріл Миколаївської області 3 лютого

  • середа

    4 лютого, 2026

  • -8.6°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 4 лютого , 2026 середа

  • Миколаїв • -8.6° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Атаки дронів по Миколаївщині: пошкодженні будинки і техніка

Наслідки ракетного удару РФ по Миколаївщині. Фото МикВісті, ілюстративнеНаслідки ракетного удару РФ по Миколаївщині. Фото МикВісті, ілюстративне

Росіяни протягом доби, 3 лютого, атакували громади Миколаївської області ударними дронами. Внаслідок обстрілів були пошкоджені житлові будинки.

Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

За даними влади, учора росіяни 10 разів атакували Очаківську та Куцурубську громади FPV-дронами, а також тричі — ударними дронами «Молнія». У селі Дмитрівка пошкоджено приватний будинок, а у селі Солончаки пошкоджені приватний будинок, трактор, легковий автомобіль та гараж.

Також вночі 4 лютого сили протиповітряної оборони на Миколаївщині збили шість «Shahed 131/136» та безпілотників-імітаторів інших типів.

Нагадаємо, що за добу до цього, росіяни дев’ять разів атакували FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади.

Останні новини про: Війна в Україні

Зеленський: Україна підтримає деескалацію та чекатиме сигналів від Росії на переговорах
Понад 310 бомб за один день: Росія завдала нову рекордну кількість ударів КАБами
Криголам «Ноосфера» доставив прапор морської піхоти України до Антарктики
Реклама
Читайте також:
новини
Сєнкевич чекає публічної відповіді слідства, чи видавали бронь за $5 тис. в управлінні фізкультури

Аліса Мелік-Адамян
новини
У ЦНАПах можуть почати видавати водійські посвідчення: Сєнкевич зустрінеться з керівником сервісного центру МВС

Анна Гакман
новини
АМКУ підозрює змову на закупівлі освітлення для «Миколаївелектротрансу»

Аліса Мелік-Адамян
новини
У січні миколаївці надіслали до колцентру майже 800 звернень, більшість — через дерева

Даріна Мельничук
новини
«Мають почути і врахувати», — Кісельова про звернення депутатів міськради щодо вимоги не підвищувати податки для підприємців

Анна Гакман
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Криголам «Ноосфера» доставив прапор морської піхоти України до Антарктики
Понад 310 бомб за один день: Росія завдала нову рекордну кількість ударів КАБами
Зеленський: Україна підтримає деескалацію та чекатиме сигналів від Росії на переговорах

До 15 годин без світла: якими будуть графіки відключень на Миколаївщині 4 лютого

Нічний обстріл Одеси: пошкоджені десятки будинків, школа та дитсадки