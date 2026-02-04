Атаки дронів по Миколаївщині: пошкодженні будинки і техніка

Наслідки ракетного удару РФ по Миколаївщині. Фото МикВісті, ілюстративне

Росіяни протягом доби, 3 лютого, атакували громади Миколаївської області ударними дронами. Внаслідок обстрілів були пошкоджені житлові будинки.

Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

За даними влади, учора росіяни 10 разів атакували Очаківську та Куцурубську громади FPV-дронами, а також тричі — ударними дронами «Молнія». У селі Дмитрівка пошкоджено приватний будинок, а у селі Солончаки пошкоджені приватний будинок, трактор, легковий автомобіль та гараж.

Також вночі 4 лютого сили протиповітряної оборони на Миколаївщині збили шість «Shahed 131/136» та безпілотників-імітаторів інших типів.

Нагадаємо, що за добу до цього, росіяни дев’ять разів атакували FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади.