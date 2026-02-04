Нічний обстріл Одеси: пошкоджені десятки будинків, школа та дитсадки

Наслідки обстрілу Одеси. Фото: Одеська МВА

Внаслідок нічної атаки російських військ по Одесі зафіксовані масштабні пошкодження цивільної та промислової інфраструктури одразу у трьох районах міста — Приморському, Пересипському та Хаджибейському.

Як повідомив очільник Одеської МВА Сергій Лисак, найбільше постраждав двоповерховий житловий будинок. Там зруйнована покрівля, пошкоджені перекриття у квартирах, вибуховою хвилею вибило вікна в сусідніх будівлях і посічено припарковані автомобілі.

Пошкоджень також зазнали школа та два дитячі садки. Крім того, зафіксовано влучання в адміністративну будівлю промислового об’єкта, де виникла пожежа.

Реклама

ДСНС врятували чотирьох людей. Двом жінкам медики надали необхідну допомогу на місці. Загиблих, за уточненими даними, немає.

Загалом у місті пошкоджено понад 20 житлових будинків — як багатоквартирних, так і приватних. У будівлях понівечені фасади, покрівлі, вибиті вікна.

За даними МВА, Комунальні служби працюють на місцях з ночі: прибирають уламки та закривають пошкоджені віконні отвори OSB-плитами й плівкою. Також розгорнули оперативні штаби та пункти обігріву, до допомоги долучилися міжнародні волонтерські організації.

Наслідки обстрілу Одеси. Фото: Одеська МВА

Наслідки обстрілу Одеси. Фото: Одеська МВА

Наслідки обстрілу Одеси. Фото: Одеська МВА

Наслідки обстрілу Одеси. Фото: Одеська МВА

Наслідки обстрілу Одеси. Фото: Одеська МВА

Наслідки обстрілу Одеси. Фото: Одеська МВА

Наслідки обстрілу Одеси. Фото: Одеська МВА

Нагадаємо, що вночі 3 лютого російські війська також атакували ракетами та дронами Одещину. Під удар потрапили об’єкти енергетичної та цивільної інфраструктури на півдні регіону.