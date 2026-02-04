 Обстріл Херсонської області 3 лютого

Четверо поранених і десятки обстріляних населених пунктів: доба російських атак на Херсонщині

Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото: Поліція Херсонської області, для ілюстраціїНаслідки обстрілу Херсонщини 2 лютого. Фото: Поліція Херсонської області

Упродовж минулої доби російські війська обстріляли 26 населених пунктів Херсонської області. Внаслідок атак поранення отримали четверо людей.

Про це вранці 4 лютого повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його інформацією, під російським вогнем опинилися житлові квартали та інфраструктура, пошкоджено три багатоповерхові й 12 приватних будинків, газопровід, сільськогосподарську техніку, складське приміщення та автомобіль.

Також, за словами очільника ОВА, під час нічної дронової атаки сили протиповітряної оборони збили над Херсонщиною безпілотник «Shahed-131/136».

Нагадаємо, що російські війська 2 лютого обстріляли 27 населених пунктів Херсонської області. Тоді внаслідок атак поранень зазнали дев’ятеро людей.

