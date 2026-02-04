 Пожежі у Миколаївській області 4 лютого

Пожежі на Миколаївщині за добу: горіли будинки, електролічильник і конвектор

Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС, ілюстративнеПожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС, ілюстративне

Протягом доби, 3 лютого, та вночі 4 лютого на Миколаївщині п’ять разів виникали пожежі. Більшість із них сталися у житловому секторі.

Про це повідомили у Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

У Миколаєві загорілася покрівля двоповерхового житлового будинку. Вогнеборці загасили пожежу на площі 2 квадратні метри.

У селі Кінецьпіль Первомайської громади виникло займання перекриття житлового будинку. Пожежу ліквідували на незначній площі.

Ще одна пожежа сталася у селі Братське Вознесенського району. Там горіло перекриття житлового будинку на площі 1 квадратний метр. Також упродовж дня у Миколаєві двічі горіло сміття в контейнерах.

Крім того, минулої доби зафіксували два випадки у Вознесенському районі — у Вознесенську та Первомайську. У житловому будинку загорівся електролічильник, а в квартирі на дев’ятому поверсі багатоповерхівки — електричний конвектор.

У першому випадку займання самоліквідувалося. У другому власниця квартири встигла самостійно загасити пожежу на незначній площі до прибуття рятувальників.

Раніше у ДСНС зазначали, що в Миколаївській області ситуація з пожежами в житловому секторі залишається критичною. З початку 2026 року в області вже зафіксували 93 пожежі в побуті, що на 29% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

