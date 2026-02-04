У Миколаєві дитина та двоє дорослих отруїлися чадним газом

Газ. Фото ілюстративне: EUStock/Depositphotos

У Миколаєві 12-річна дівчина та двоє дорослих отруїлися чадним газом. Ймовірною причиною інциденту стала несправність газового котла.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС у Миколаївській області.

Зазначається, що напередодні на лінію 101 надійшло повідомлення про госпіталізацію 12-річної дитини з попереднім діагнозом — отруєння продуктами горіння. Дівчину доставили до лікарні, наразі їй надають необхідну медичну допомогу.

Разом із дитиною постраждали двоє дорослих — жінка та чоловік 1949 року народження. Вони від госпіталізації відмовилися.

Рятувальники нагадують, що для запобігання отруєнню чадним газом необхідно:

регулярно перевіряти справність газових приладів і димоходів, залучаючи фахівців;

забезпечувати належну вентиляцію приміщень і не перекривати вентиляційні канали;

не використовувати несправне або саморобне газове обладнання;

встановлювати датчики чадного газу в житлових приміщеннях;

у разі появи запаху газу або погіршення самопочуття — негайно вийти на свіже повітря та викликати екстрені служби.

Нагадаємо, минулого тижня у Миколаєві підліток 2011 року народження отруївся чадним газом.