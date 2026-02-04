У Миколаєві дитина та двоє дорослих отруїлися чадним газом
- Даріна Мельничук
11:37, 04 лютого, 2026
У Миколаєві 12-річна дівчина та двоє дорослих отруїлися чадним газом. Ймовірною причиною інциденту стала несправність газового котла.
Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС у Миколаївській області.
Зазначається, що напередодні на лінію 101 надійшло повідомлення про госпіталізацію 12-річної дитини з попереднім діагнозом — отруєння продуктами горіння. Дівчину доставили до лікарні, наразі їй надають необхідну медичну допомогу.
Разом із дитиною постраждали двоє дорослих — жінка та чоловік 1949 року народження. Вони від госпіталізації відмовилися.
Рятувальники нагадують, що для запобігання отруєнню чадним газом необхідно:
-
регулярно перевіряти справність газових приладів і димоходів, залучаючи фахівців;
-
забезпечувати належну вентиляцію приміщень і не перекривати вентиляційні канали;
-
не використовувати несправне або саморобне газове обладнання;
-
встановлювати датчики чадного газу в житлових приміщеннях;
-
у разі появи запаху газу або погіршення самопочуття — негайно вийти на свіже повітря та викликати екстрені служби.
Нагадаємо, минулого тижня у Миколаєві підліток 2011 року народження отруївся чадним газом.
