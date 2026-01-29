У Миколаєві підліток отруївся чадним газом
Даріна Мельничук
10:15, 29 січня, 2026
У Миколаєві підліток 2011 року народження отруївся чадним газом.
Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС у Миколаївській області.
За інформацією медиків, дитину госпіталізували до лікувального закладу у стані середньої тяжкості.
У ДСНС нагадують, що чадний газ блокує здатність крові переносити кисень, через що першими страждають мозок і серце. У дітей отруєння може настати швидше через меншу масу тіла та інтенсивніший обмін речовин.
Ознаки отруєння чадним газом:
головний біль;
запаморочення та слабкість;
нудота або блювання;
задишка та прискорене серцебиття;
сплутаність свідомості.
Рятувальники закликають дотримуватися правил безпеки: перевіряти тягу перед використанням газових приладів, забезпечувати приплив свіжого повітря, не вмикати витяжку одночасно з газовою колонкою та регулярно перевіряти димоходи й вентиляційні канали.
Нагадаємо, днями у місті Вознесенськ до лікарні госпіталізували двох жінок і двох дітей з отруєнням чадним газом.
