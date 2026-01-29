 Отруївся чадним газом: у Миколаєві підліток потрапив до лікарні

У Миколаєві підліток отруївся чадним газом

Газ. Фото ілюстративне: EUStock/DepositphotosГаз. Фото ілюстративне: EUStock/Depositphotos

У Миколаєві підліток 2011 року народження отруївся чадним газом.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС у Миколаївській області.

За інформацією медиків, дитину госпіталізували до лікувального закладу у стані середньої тяжкості.

У ДСНС нагадують, що чадний газ блокує здатність крові переносити кисень, через що першими страждають мозок і серце. У дітей отруєння може настати швидше через меншу масу тіла та інтенсивніший обмін речовин.

Ознаки отруєння чадним газом:

  • головний біль;

  • запаморочення та слабкість;

  • нудота або блювання;

  • задишка та прискорене серцебиття;

  • сплутаність свідомості.

Рятувальники закликають дотримуватися правил безпеки: перевіряти тягу перед використанням газових приладів, забезпечувати приплив свіжого повітря, не вмикати витяжку одночасно з газовою колонкою та регулярно перевіряти димоходи й вентиляційні канали.

Нагадаємо, днями у місті Вознесенськ до лікарні госпіталізували двох жінок і двох дітей з отруєнням чадним газом.

