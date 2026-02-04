 Експосадовця Одеської міськради судитимуть за розтрату ₴450 тис. на закупівлі контейнерів

Експосадовця Одеської міськради судитимуть за розтрату ₴450 тис. на закупівлі контейнерів

Поліція затримала колишнього посадовця департаменту муніципальної безпеки Одеси за підозрою у розтраті бюджетних коштів. Фото: НацполіціяПоліція затримала колишнього посадовця департаменту муніципальної безпеки Одеси за підозрою у розтраті бюджетних коштів. Фото: Нацполіція

Колишнього заступника директора департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради обвинувачують у закупівлі 12 вживаних морських контейнерів за завищеними цінами.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

За даними слідства, у 2024 році посадовець уклав договір із приватним підприємцем на придбання контейнерів на суму 1,2 мільйона гривень. Правоохоронці встановили, що вартість закупівлі була завищена більш ніж на 450 тисяч гривень порівняно з ринковими цінами. На підставі підписаних документів кошти з міського бюджету перерахували постачальнику.

Дії колишнього посадовця кваліфікували за частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України «Розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану». Раніше суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, однак згодом він вийшов під заставу.

Матеріали щодо іншої особи, з якою, за версією слідства, обвинувачений діяв у змові, виділили в окреме кримінальне провадження.

Нагадаємо, в Одесі правоохоронці затримали двох керівників квартирно-експлуатаційного управління за підозрою у зловживаннях під час закупівлі ліжок для військовослужбовців.

новини
У Доманівці хочуть побудувати ще 6 модульних будинків для переселенців

Аліна Квітко
новини
Сєнкевич чекає публічної відповіді слідства, чи видавали бронь за $5 тис. в управлінні фізкультури

Аліса Мелік-Адамян
новини
У ЦНАПах можуть почати видавати водійські посвідчення: Сєнкевич зустрінеться з керівником сервісного центру МВС

Анна Гакман
новини
АМКУ підозрює змову на закупівлі освітлення для «Миколаївелектротрансу»

Аліса Мелік-Адамян
новини
У січні миколаївці надіслали до колцентру майже 800 звернень, більшість — через дерева

Даріна Мельничук
Понад 4 тисячі родин з Одеси отримали ₴62 млн від ЮНІСЕФ
В Одесі співробітника ТЦК підозрюють у хабарі за фіктивну непридатність до служби
Одеські школи повернуться до очного навчання з 4 лютого

