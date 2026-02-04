Експосадовця Одеської міськради судитимуть за розтрату ₴450 тис. на закупівлі контейнерів
14:00, 04 лютого, 2026
-
Колишнього заступника директора департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради обвинувачують у закупівлі 12 вживаних морських контейнерів за завищеними цінами.
Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.
За даними слідства, у 2024 році посадовець уклав договір із приватним підприємцем на придбання контейнерів на суму 1,2 мільйона гривень. Правоохоронці встановили, що вартість закупівлі була завищена більш ніж на 450 тисяч гривень порівняно з ринковими цінами. На підставі підписаних документів кошти з міського бюджету перерахували постачальнику.
Дії колишнього посадовця кваліфікували за частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України «Розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану». Раніше суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, однак згодом він вийшов під заставу.
Матеріали щодо іншої особи, з якою, за версією слідства, обвинувачений діяв у змові, виділили в окреме кримінальне провадження.
Нагадаємо, в Одесі правоохоронці затримали двох керівників квартирно-експлуатаційного управління за підозрою у зловживаннях під час закупівлі ліжок для військовослужбовців.
