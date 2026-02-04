 Російський дрон атакував медичне авто на Херсонщині

Російський дрон атакував медичне авто на Херсонщині: загинула медсестра

Російський дрон атакував медичне авто на Херсонщині. Архівне фото МикВісті, ілюстративнеРосійський дрон атакував медичне авто на Херсонщині. Архівне фото МикВісті, ілюстративне

У селі Олександрівка Станіславської громади на Херсонщині російські військові вбили медичну працівницю, атакувавши автомобіль медичної служби FPV-дроном.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За даними Херсонської обласної прокуратури, близько 9:45 росіяни влучили дроном у медичне авто. Внаслідок удару загинула 52-річна медсестра місцевого фельдшерсько-акушерського пункту. Водій автомобіля дістав поранення.

Крім того, вранці 4 лютого російська артилерія обстріляла Херсон. Близько 7:30 внаслідок удару загинув 38-річний чоловік, який перебував на вулиці.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею про воєнні злочини та фіксує наслідки атак російських військ.

Нагадаємо, що упродовж минулої доби російські війська обстріляли 26 населених пунктів Херсонської області. Внаслідок атак поранення отримали четверо людей.

